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內政部指5名里長具中國籍 黃國昌：搞清算鬥爭

2025/1/3 12:35
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（中央社記者郭建伸台北3日電）內政部昨天指出有5名里長具有中國籍，引發外界議論。民眾黨代理黨主席黃國昌今天指出，民進黨政府官員前後說法不同，目的不是要搞兩國論，只是要搞國內政治的清算鬥爭，並在無力的執政下鞏固基本盤。

內政部昨天指出，查核完議員與里長等民代身分後，發現5名里長具中華人民共和國國籍，已去函主管機關區公所，須按照國籍法與戶籍法規定辦理。

民眾黨中央黨部與立法院黨團今天舉行記者會宣布將於11日司法節總動員集結，記者會後黃國昌等人在現場接受媒體訪問。

媒體詢問，內政部稱台灣有5名里長有中華人民共和國的國籍，將發函要求國籍法辦理，國民黨認為是賴政府在搞兩國論，民眾黨如何看待整起事件。

黃國昌表示，總統賴清德沒有在搞兩國論，因為賴總統嘴巴說的台灣獨立，僅止於嘴巴說說騙選票而已，賴總統過去對台灣主權的論述與現在說的話根本無法兜在一起，恐怕賴總統回去看昔日言論都自覺丟臉。

黃國昌表示，若對比前陸委會主委邱太三與現任內政部長劉世芳的說法，就可發現，對民進黨政府而言，法律永遠只是工具，根本沒遵守法律的精神與價值。

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黃國昌表示，過去邱太三曾指出，在憲法體制下，根本不承認中華人民共和國，那個地方叫中華民國大陸地區，既然都不承認，那怎麼會有中華人民共和國的國籍。

黃國昌表示，現在劉世芳編另一套說法，目的不是要搞兩國論，因為賴政府沒那膽子，只是要搞國內政治的清算鬥爭、政治清洗，並在內部造成分化、分裂與對立衝突，如此民進黨才能在賴總統蒼白無力的執政下，繼續鞏固綠營基本盤。（編輯：翟思嘉）1140103

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