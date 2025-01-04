黃國昌父親過世 悼念爸爸是心中永遠英雄

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（中央社記者郭建伸台北4日電）民眾黨代理黨主席、黨團總召黃國昌的父親今天過世，享壽84歲。黃國昌透過臉書悼念父親，並表示爸爸是他心中永遠的英雄，身為人子，心中只有滿滿感恩與愧疚，此時才真正理解子欲養而親不待的椎心之痛。

前民眾黨主席柯文哲於1日請辭，民眾黨中央委員會推舉黃國昌任代理黨主席，而黃國昌近兩日出面受訪時沒刮鬍子，引發外界議論。

黃國昌今天透過臉書表示，今天他與全家人一起跪送爸爸，在葬禮後將爸爸安厝於祖墳。他說，84年的歲月，爸爸用盡一生的辛勞，無論面對再艱難的困厄，都要讓他們好好長大，帶給他們滿滿的愛，不只是生養之恩，更多是擔心與牽掛。

黃國昌表示，2013年的夏天，他一度以為即將失去父親，但在3位台大醫師的攜手努力下，從鬼門關前了救回了爸爸；過去11年，儘管父親身體一直不好，看著長孫慢慢長大、抱著兩個陸續出生的孫女，還是在晚年享受了難得的快樂。

黃國昌表示，身為人子，心中只有滿滿的感恩與愧疚，也只有在此時此刻，才真正理解子欲養而親不待的椎心之痛。

黃國昌強調，他從爸爸身上繼承最豐厚的遺產，是堅毅不屈的DNA，更是爸爸勤勉不懈的身教，「謝謝爸爸，您是我心中永遠的英雄」。（編輯：楊蘭軒）1140104