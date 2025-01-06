草屯鎮長補選 簡賜勝陣營告民進黨3人違反選罷法

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（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）草屯鎮長補選國民黨參選人簡賜勝陣營今天告民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴等3人散布謠言影響選舉；陳玉鈴則反問簡賜勝是否敢公布總福營造股東名單及持股，說明家族掌握多深。

簡賜勝遭指家族企業「總福營造」標政府工程涉違反利益迴避，陳玉鈴、民進黨南投縣黨部發言人陳紀衡日前到南投地方檢察署告發違反公職人員利益衝突迴避法；簡賜勝競選總幹事周信利今天上午與律師到投檢遞狀，反告加重誹謗罪、違反公職人員選舉罷免法。

周信利表示，總福營造曾獲行政院公共工程委員會公共工程金質獎、勞動部金安獎，簡賜勝父親簡沛霖更曾任行政院政務顧問，是家族獲中央政府肯定的榮耀，民進黨發言人吳崢、陳玉鈴、陳紀衡先前召開記者會所說與事實不符、混淆視聽，因此提告這3人。

民進黨中央黨部與南投縣黨部2日召開記者會表示，簡賜勝當選南投縣議員後，總福營造10年承包工程金額達新台幣34億元，陳玉鈴更質疑涉圖利罪嫌。對此，簡賜勝委任律師羅泳姗說，記者會以灌水數據、剪接不實資料，誣指簡賜勝違反公職人員利益衝突迴避法。

陳玉鈴、陳紀衡下午再召開「簡賜勝，財產來源不明？」記者會指出，簡賜勝夫妻2014年後登記不動產總值破億元、總面積近萬平方公尺，現金存款1890萬元、股票證券1048萬元，「簡賜勝夫妻財產如何取得？」陳玉鈴也說，簡賜勝是否敢公開總福營造公司持股比例。

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陳紀衡說，簡賜勝表示10年前就脫離總福營造，但擔任議員期間增加總值破億元、總面積近萬平方公尺不動產，以議員每月約8萬元收入，簡賜勝當3屆議員有辦法買這麼多不動產嗎，要不要解釋財產來源，若是總福營造盈餘流入簡賜勝口袋，是合法分配嗎、有繳稅嗎。

民進黨立委王定宇到南投出席記者會說，總福營造得標南投縣政府工程逾7億元，議員負責監督縣府，卻左手監督、右手拿政府工程，當縣府員工看到總福營造，難道腦中不會浮現議員的臉、驗收時難道耳邊不會浮出議員叮嚀聲音嗎，議員利益迴避原則是自己主責相關監督範圍，不能做與自己、二等親內親屬相關利益等價內容，難道簡賜勝兒子、老婆不是二等親。（編輯：郭諭儒）1140106