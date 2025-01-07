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編現比下滑 國防部研擬放寬入營條件及提升待遇

2025/1/7 14:28
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（中央社記者游凱翔台北7日電）國民黨立委透過書面質詢指出，國軍編現比連年下滑，自2020年起至2024年從88.57%下降至78.6%。國防部回應，將適度開放入營限制條件以及研擬提高薪資待遇等方案。

國民黨立委萬美玲去年底透過書面質詢關切國軍編現比，並指出，根據國防部公開資料顯示，國軍編現比逐年明顯下滑，自2020年88.57%，下滑至2024年的78.6%。

萬美玲表示，自2020年迄2024年的編現比，分別為88.57%、87.57%、82%、80%、78.6%，短短4年減少近10%。

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國防部昨天透過書面資料答覆，近年受少子化趨勢及社會企業爭相徵才等影響，衝擊留營及招募工作，自2022年起國軍人力編現比呈下降趨勢。

國防部強調，為穩固部隊基層人力，目前正朝減少人力流失、提高留營意願及提升招募成效等三個面向努力，包括採取各種人性化的管理措施，並參考國外招募作法，適度開放入營限制條件，以及研擬提高人員薪資待遇等方案，使官兵有感並提高社會青年從軍意願。（編輯：林興盟）1140107

萬美玲
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