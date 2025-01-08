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林右昌：窮盡憲政手段仍無效 才是院際協調時間點

2025/1/8 19:48
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（中央社記者葉素萍台北8日電）立法院將處理憲訴法覆議案，民進黨祕書長林右昌今天被問到，若覆議案被否決，總統是否啟動院際協調，林右昌說，「那可能是一個時間點」，因為行政院已窮盡憲政手段，總統做一個更高位憲政角色，這時才會比較有空間跟正當性。

林右昌今天接受Yahoo TV「齊有此理」節目專訪。被問到，若覆議案被否決，總統是否啟動院際協調。

林右昌說，「那可能是一個時間點」，因為行政院已經窮盡可能的憲政手段，而無法達到院際之間的協調，也就是說，立法跟行政沒有辦法有效協調的時候，總統做一個更高位的憲政的角色，這個時候才會比較有空間跟正當性。

主持人也問到，總統賴清德邀立法院長韓國瑜喝咖啡、派韓國瑜去美國參加川普就職，是否仍然希望朝野2025年可以合作、國民黨是否會領情。

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林右昌表示，國民黨領不領情是一件事，但民進黨作為執政黨，這個高度及態度必須要有，因為總統一直在講，很重要的一個責任就是「團結台灣」。

林右昌說，大家應該有看到，總統作為一個憲政的守護者，正在盡總統的權責跟努力。（編輯：翟思嘉）1140108

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