菲外長赴星演講談及台海 籲各方溝通勿讓局勢升級

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳昇鴻新加坡9日專電）菲律賓外長馬納羅今天出席新加坡智庫講座，談及台海議題時表示，以和平方式解決與台海有關的任何議題，是菲律賓堅持的立場，若台灣發生事情，菲方將受到直接影響，敦促各方保持溝通，不讓局勢升級到「需要更多關切（的狀態）」。

新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）上午在金沙會展中心舉辦「2025區域展望論壇」（The Regional Outlook Forum 2025）。

菲律賓外交部長馬納羅（Enrique Manalo）出席論壇，並以「合作精神能否在動盪的時代閃耀光芒？」（Can The Spirit of Cooperation Shine Through Turbulent Times?）為題，發表演說。

馬納羅認為，合作精神不僅能在動盪環境發揮作用，更必須如此。他說，美中競爭加劇兩極化局勢的形成，以致於各國可能不願開展實質合作，然而，區域乃至於整個世界的未來，不應由1、2個大國決定，而應由許多國家決定。

會中談及台灣議題，馬納羅說，希望各界能以和平的方式，解決與台灣海峽有關的任何議題，這是菲律賓堅持的立場。

他指出，菲方持續敦促相關各方保持定期、清晰的溝通管道，以確保無論事態如何發展，都不會讓局勢升級到「需要更多關切（的狀態）」。當然，如果台灣發生任何事情，菲方肯定會擔心，如果發生任何更嚴重的衝突，菲方將受到直接影響。

馬納羅說，菲律賓距離台灣近，且有數十萬菲律賓人在台灣生活和工作，「我們重視以和平方式處理與台灣、台灣海峽有關的任何分歧」。

第21屆香格里拉對話論壇去年6月在新加坡舉行，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）是首位在香格里拉對話發表主題演說的菲律賓國家元首。中菲兩國先前在南海發生嚴重對峙衝突。小馬可仕當時表示，菲國主張在南海擁有主權的區域「西菲律賓海」，並表示將守護主權到最後一吋，任何為南海解決爭議的方法，都必須以國際法為基礎。

透過 Google News 追蹤中央社

談及區域合作，馬納羅表示，東南亞國協、太平洋島國論壇等許多機制開闢了合作新道路，或許不少人認為聯合國是一個不完美的平台，然而，如果沒有聯合國，災難將更嚴重，社會無法充分應對人為和自然災害。

他指出，東協成立以來已成為一個世界主要的區域組織，經過危機與變革考驗，依然是亞洲最具活力的區域組織，這樣的夥伴關係，繼續促進成員國及外部合作夥伴之間的各種對話。（編輯：陳承功）1140109