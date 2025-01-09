駁江啟臣趕報名川普慶賀團 立院人士：與外交部有討論

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（中央社記者王承中台北9日電）外傳美國候任總統川普就職慶賀團成員臨時增加立法院副院長江啟臣，立法院知情人士今天表示，江啟臣兼任立法院台美國會聯誼會榮譽會長，一直都在立院與外交部討論的出席名單，但因議事不確定，仍未確定是否納入名單，但也沒有排除，並沒有「趕報名」的問題。

川普將於20日就職，總統賴清德邀請立法院長韓國瑜擔任特使團長，朝野黨團依3:3:1的比例，共8名立委組成特使團，預計18日前往美國。自由時報報導，外交部突然收到立法院來函，江啟臣也列特使團名單中，安排上已造成駐外單位困擾。

立法院知情人士指出，當韓國瑜獲賴總統邀請擔任特使團長時，就希望江啟臣一同出訪，從去年12月底開始，立法院與外交部的溝通協調中，江啟臣一直都在特使團成員名單的討論範圍內，不清楚為何會出現外交部突然收到立法院來函的情況。

知情人士表示，考量出訪時間與立法院開會重疊，且立法院情勢發展隨朝野議事攻防瞬息萬變，在無法確定能否提前休會的情況下，江啟臣是否列入特使團名單仍未決定，但也沒有排除在名單外，有註明江啟臣可能因主持議事而無法成行，並沒有「趕報名」的問題。

外傳外交部要江啟臣與其他出席國民黨立委協調更替一事，知情人士指出，立法院正副院長本就脫離黨團運作，現在外交部的說法難道是要副院長加入黨團運作。且當初特使團朝野黨團的比例為2:2:1時，民進黨一度只有台美國會聯誼會長王定宇參加，當時民進黨團也同意將另一名額讓出。

知情人士表示，如果立法院要硬塞江啟臣，當時就可以排入名單內，但考量朝野平衡，所以還是希望民進黨團能推派人選，之後民進黨團才補上立委陳冠廷。由於本屆台美國會聯誼會共有藍綠2名會長，再度因考量朝野平衡，所以特使團又補上台美國會聯誼會長柯志恩、民進黨立委郭昱晴。

知情人士指出，江啟臣不僅是副院長，也身兼立法院台美國會聯誼會榮譽會長，所以立法院才希望由正副院長加上台美國會聯誼會榮譽會長及2名會長等人，率朝野立委出席川普就職典禮，更能彰顯台灣朝野對於川普政府的重視，並有助深化台美國會外交。

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至於立法院是否可能提前休會，讓江啟臣隨韓國瑜訪美。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天在朝野協商憲法訴訟法覆議案處理時程時表示，民進黨團不可能違憲，不可能到處理的法定期限（16日）還不讓它處理，一定會如期完成。如果韓國瑜、江啟臣一定要去美國，「我們（立法院會）16日一定要結束」，但如果江啟臣跟其他人不去，也可以21日結束。

國民黨立法院黨團書記長林思銘指出，立法院能否提前休會的關鍵在於民進黨，如果針對覆議案、總預算案等，民進黨都能理性協商，並依照議事規則處理，就能讓立法院的議事順利進行。（編輯：謝佳珍）1140109