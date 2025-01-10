預防性權利救濟遭批毀憲 林明昕：必要時應可適用

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（中央社記者賴于榛台北10日電）憲法訴訟法修法攻防，行政院政務委員林明昕昨天提到覆議未果後，提出預防性權利救濟也在考量之中，此語遭在野黨立委批評破壞憲法訴訟本質。林明昕今天解釋，此種權利救濟模式，必要時可適用各種相關的司法審判制度，但是否採用需視大法官態度。

行政院針對憲法訴訟法修法提覆議案，林明昕昨天曾說，若覆議未果，未來是否釋憲、誰來提釋憲都還有討論空間，也可能會提預防性權利救濟。

國民黨立委李彥秀今天批評，憲法法庭本來就有「暫時處分」機制，預防可能的侵害，林明昕卻將「預防性訴訟概念」擴大到憲法訴訟中，嚴重破壞憲法訴訟本質，枉顧司法的「最後性原則」。民眾黨立院黨團總召黃國昌今天也呼籲，民進黨勿在條文未生效時就提出釋憲，避免毀憲亂政。

林明昕晚間透過臉書指出，民事訴訟法第246條，「請求將來給付之訴，以有預為請求之必要者為限，得提起之。」所規定的將來給付之訴，常以預防性不作為訴訟的樣態出現，是「預防性權利救濟」中最重要的一種訴訟類型，且此條準用於行政訴訟，可見預防性權利救濟（將來給付之訴）具有普遍性，廣泛可適用在以調整當事人間利益為目的的司法審判制度中。

他表示，且從民訴246的文義及外在體系解釋可知，這種權利救濟模式，必要時可適用在各種相關的司法審判制度。

林明昕說，基於上述，當法規範的憲法審查有必要時，並非沒有適用預防性權利救濟的空間，這些在過去釋字603號解釋的大法官協同意見書、德國聯邦憲法法院裁判實務中都可看見，且台灣相關訴訟法制，無論民訴、行訴或憲訴，也本屬德國流派。不過，憲法法庭是否採行這個觀點，需視大法官態度，他也會尊重大法官。

另外，林明昕表示，假處分（憲訴法稱「暫時處分」）是「暫時權利救濟」，適用於各種訴訟類型，並不以「現在」給付之訴為限，「將來」給付之訴如具有高度急迫性，也能同時向法院聲請假處分，而為「預防性暫時權利救濟」，且這部分，台灣與德國的學理也是一致。

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林明昕指出，換言之，當某法律案一旦生效即有造成難以逆轉的不利結果時，該法律案在未生效前，既得為釋憲的標的，也得同時聲請先以「暫時處分」阻止其生效至釋憲程序終了，但這個看法憲法法庭採不採納，仍是大法官的決定。

政院人士則說明，林明昕僅是解釋「預防性權利救濟」的概念，行政院後續將在正式接獲立法院覆議結果通知後，就所蒐集資訊，進一步徵詢學者專家意見，審慎評估下一步作為。（編輯：林克倫）1140110