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傳民防預算指名黑熊學院 劉世芳：從未執行也沒給過

2025/1/13 13:54
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（中央社記者陳俊華台北13日電）週刊報導，警政署編列千萬預算，指名黑熊學院、壯闊台灣辦理民防訓練。內政部長劉世芳今天說，函文中雖有提到該團體，但從來沒有執行過、也沒有任何一筆預算給這2個團體，違反預算法的都不會做。

鏡週刊日前報導，警政署在民國114年度預算，編列新台幣2218萬元，執行「精進民力任務隊編組訓練服勤中程計畫」；內政部去年11月曾發函給某直轄市政府，內容揭示警政署規劃由壯闊台灣、黑熊學院等NGO團體辦理各項民防訓練課程，引發質疑。

立法院內政、司法及法制委員會今天舉行聯席會議，審查地方制度法部分條文修正草案，並邀內政部長劉世芳等人列席。

國民黨立委張智倫質詢時指出，內政部怎麼可以用機密預算私相授受、圖利特定民間機構；他認為警政署所謂的「推薦」其實是「要求」，就是一道聖旨。

劉世芳答詢時說，有些部分是假訊息，之前內政委員會召開機密會議時，警政、消防涉及到ICT（資訊及通訊技術）部分列為機密預算；這是內政部授權給警政署發函，函文報告中雖有提到黑熊學院、壯闊台灣，但這2個團體都已經否認。

劉世芳表示，到目前為止，從來沒有委託給黑熊學院、壯闊台灣舉辦訓練；經查發函中雖然有寫這樣的文字，但從來沒有執行過，沒有這樣的預算給黑熊學院或是壯闊台灣，兩個團體也都否認，「這樣違反預算法，我們不會同意」、「這不是我發函的」。

劉世芳說，凡是違反預算法規定的都不會做，且發函中有寫到「例如」，這件事也沒有發生。張智倫要求將相關函文資料，提供給內政委員會；劉世芳則說，她要再查一下，月底前會提供資料。

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另外，民眾黨立委麥玉珍質詢時也關注此事。劉世芳指出，任何計畫都要按預算法執行，內政部是授權警政署發函，函中提到的民力任務隊，並不是像外界所說的，而是規劃由NGO專業師資，例如黑熊學院、壯闊台灣等團體。

劉世芳表示，她上任之後並沒有任何一筆預算，是用預算法方式委託給黑熊學院、壯闊台灣，這2個團體也對外澄清沒有向內政部申請經費；週刊報導內容跟內政部相關部分，內政部會去澄清。（編輯：蘇龍麒）1140113

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