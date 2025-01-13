監院年度工作檢討 李鴻鈞期許不負憲政職責

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（中央社記者高華謙台北13日電）監察院今天舉行113年度工作檢討會議，說明調查、糾舉等績效。監察院副院長李鴻鈞說，期許今年再接再厲，厚植監察知能、深化國際交流，讓監察院職權功能更貼近人民需求，不負憲政職責及人民期待。

監察院今天舉行113年度工作檢討會議，報告113年度院務工作，以及調查、糾舉、收受民眾書狀等職權行使績效。

李鴻鈞透過新聞稿表示，希望藉年度工作檢討會議虛心檢討、自我督促，同時嚴謹自持，堅守職責，監督政府並檢視各項政策對人權所帶來的影響與挑戰，促進清廉、善政及人權保障，充分展現監察院對國家社會價值與貢獻。

李鴻鈞表示，感謝監察院全體過去一年付出，期許今年再接再厲、共創新局，厚植監察知能、深化國際交流，讓監察院職權功能更貼近人民需求，不負憲政職責及人民期待。

監院今天回顧去年度院務工作，包含完備巡迴監察、調查案件及糾正、糾舉、彈劾案件等作業規範；提升資安韌性，完成財產申報查核及政治獻金等介接政府資料傳輸平台；以及國際交流邁向新里程碑，監察院成為伊比利美洲監察使聯盟區域外正式會員及出席國際監察組織第13屆世界會議等。

監察院秘書長李俊俋說，今年將主辦國際監察組織區域年會，深化國際監察交流；聚焦社會關注案件，提升調查品質，提出讓民眾有感的調查報告；策進函詢制度貼近社會，配合數位化提升懲戒效能；持續研修監察法制及相關法規，完善監察職權行使功能等。

監察院表示，去年收受人民書狀1萬5344件，需進一步查處2007件，其中司法及獄政類達5777件，占37.6%最多，其次為內政及族群類3806件，占24.8%；第三是財政及經濟類1394件，占9.1%。

監察院說，去年共成立糾正101案、函請改善249案，各機關函復處理結果，行政機關自行議處人員達175人；彈劾27案、39人；糾舉1案、1人。

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監察院表示，審計部函報機關人員有關財務上不法或不忠於職務行為、效能過低及未盡職責情事等案件處理情形報告共185件，派查22件；審計部提供函報案件，或監察院引據審計部審核資料成立糾正、糾舉及彈劾案共19件。

監察院說，此外，受理公職人員財產申報1萬1946件；受理各機關團體迴避彙報1746件；另受理政治獻金會計報告書申報412案；廉政案件裁罰處分共148件。（編輯：林興盟）1140113