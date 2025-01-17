加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

邱垂正日經專訪：北京必須停止迴避與賴政府對話

2025/1/17 10:01（1/17 10:14 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
陸委會主委邱垂正。（中央社檔案照片）
陸委會主委邱垂正。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北17日綜合外電報導）「日經亞洲」今天報導，大陸委員會主任委員邱垂正在專訪中警告，政府「不會容許」北京單單僅與在野政治人物積極接觸，同時又拒絕與總統賴清德民選政府對話。

邱垂正告訴「日經亞洲」（Nikkei Asia），台灣無法對他所謂北京力圖製造政治分裂的行動視而不見。他說，「至於來訪的（中國）國務院台灣事務辦公室人員，我們不會像過去那樣允許他們入境」，並表態這類訪客必須願意「在平等尊嚴基礎上」與賴政府官員會面。

他也強調，去年6月中國共產黨對台拋出「懲獨22條」後，「我們政府最關心的是我們公民在大陸的人身安全」。

邱垂正指控北京不公平地將民主進步黨政府描繪為挑釁和不講理，並說「我們溝通和對話的大門始終敞開。是中國堅持任何接觸都要設前提，也就是我們必須認同『一個中國』概念」。

美國總統當選人川普將於本月20日宣誓就職，再度入主白宮。邱垂正重申，台灣致力於與華府等夥伴合作捍衛主權與維持兩岸現狀。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

一名親近川普和美國共和黨的消息人士表示，邱垂正有關中國官員來訪的立場被視為合情合理，還說在美國，「我們在聯邦層級掌控所有即將到來的外交訪問」。

捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」（European Values Center for Security Policy）主任楊雅嚳（Jakub Janda）告訴日經亞洲，只要北京「拒絕與台灣官方正式代表溝通，台灣官方拒絕他們入境完全沒問題。這項原則事實上類似於歐洲或美國規範外交互動的規定，即迫使外國申報他們在一國境內的交流活動」。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1140117

#日經
#兩岸
#邱垂正
延伸閱讀
專訪／兩岸現狀改變 邱垂正：和平不能寄望對岸善意國安局長蔡明彥：中共文化統戰多元 應區分交流跟統戰差異日外相岩屋毅訪中前受訪：台灣應是「無事」 兩岸問題須對話解決美媒：台灣與全球連結繁榮 防中共灰色地帶作戰阻斷
邱垂正
陸委會：若預算遭刪 兩岸交流恐全停、港澳駐處關門兩岸關係展望 邱垂正：和平穩定符合共同利益
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

60
更多編輯台推薦新聞：