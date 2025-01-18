總預算通案刪939億 吳沛憶籲讓國人知道影響權益

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北18日電）立法院藍、白立委合力刪除中央政府總預算939億餘元。民進黨立委吳沛憶今天表示，在野黨刪減中央政府總預算，行政團隊該向國人說明，讓國人知道預算刪除影響自身權益的狀況。

吳沛憶與台北市會計師公會等單位上午在台灣基督長老教會艋舺教會內舉辦白米愛心捐贈儀式。吳沛憶在活動結束後接受媒體採訪，媒體詢問，對於藍白立委刪除中央總預算，行政團隊官員拍影片說明卻被藍營立委質疑的看法。

對此，吳沛憶說，行政院及中央各部會是負責任且盡責向國人說明相關總預算的花費及用途，民眾本來就有權利知道公帑用途，且在野黨立委大幅刪減中央政府總預算，國人當然可知道預算被刪除後影響自身權益的狀況。

吳沛憶表示，因在野黨杯葛總預算案，導致相關審查進度嚴重落後，加上又提出海量的刪除預算案，而相關提案下週就要討論表決，但至今仍不清楚藍營提案相關內容，這對國人權益有傷害，立委監督政府很合理，但應要充分理性審查，才能把預算用在對的地方。

媒體詢問，對於大罷免潮的看法。對此，吳沛憶指出，民代應該是帶給國家穩定及安定而非成為亂源，若她遇到罷免案，一定會勇於面對且不退縮。

她表示，各政黨應該把民眾權益當優先，而不是如目前傳出有藍營要把罷免她當成練兵場，罷免是公民權益，應提出正當理由且與地方權益有關的訴求。

透過 Google News 追蹤中央社

吳沛憶說，罷免活動是由公民發起，目前聽聞有罷免聯署活動遇到惡意騷擾，若有此狀況民代就會進行協助，近期也接獲志工及市民提出力挺她的反罷免活動，預估春節後就會進行。

立法院會討論114年度中央政府總預算案審查總報告案，17日進度處理「通案」部分，藍、白聯手表決通過共同提案，關於中央各機關及所屬歲出通案刪減用途別項目，以及如總刪減數未達新台幣939億7500萬元，另予補足。（編輯：戴光育）1140118