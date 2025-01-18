加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
川普就職典禮改室內 韓國瑜率團赴美：會努力達成任務
首頁 / 政治

公視董監事審委名單 羅國俊蕭旭岑翁秀琪陳東升入列

2025/1/18 17:31（1/18 17:34 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
公共電視大樓。（圖取自維基共享資源；作者Solomon203，CC BY-SA 4.0）
公共電視大樓。（圖取自維基共享資源；作者Solomon203，CC BY-SA 4.0）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北18日電）立法院推薦的第8屆公視董監事審查會審委名單出爐，背景包含傳播、法律與政治等領域引發討論。民進黨團指出，推薦名單應注意淡化政治色彩，接受社會公評；國民黨團表示，各黨團不能否決審查委員，推薦誰、就是誰。

財團法人公共電視文化事業基金會第7屆董事、監察人任期將於今年5月19日屆滿，為使第8屆董事及監察人順利產生，行政院日前函請立法院籌組公視基金會第8屆董事、監察人審查委員會，並請各黨團推薦審查委員人選，比例為國民黨團推薦7人、民進黨團推薦7人、民眾黨團推薦1人。

議事處日前彙整人選後，將資料提報排入17日院會報告事項。根據資料，國民黨團推薦馬詠睿、羅國俊、潘祖蔭、吳永乾、廖元豪、陳宜民、蕭旭岑；民進黨團推薦翁秀琪、黃世鑫、張烽益、陳東升、蘇正平、蕭新煌、蔡茂寅；民眾黨團推薦杜聖聰。

不過，昨天院會朝野為行使公平會人事同意權及處理114年中央政府總預算案，國民黨團在院會開始時，便提議將報告事項均退回程序委員會，由於院會現場無人表達反對，第8屆公視董監事審查委員會名單也跟著退回程序委員會，因此名單尚未正式經院會宣讀。

民進黨團幹事長吳思瑤受訪表示，公共電視是國家的，也是建立台灣文化話語權非常重要的發聲管道，公視的組成當然需要超越政治、跨越黨派；雖然機制上各政黨可推薦審查會名單，但各政黨提出名單時，應注意跨越黨派、淡化政治色彩，名單也應接受社會公評。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

國民黨團書記長林思銘受訪指出，基本上推薦人數是按照之前協商的人數比例，國民黨團推薦7人、民進黨團推薦7人，民眾黨團推薦1人，各黨團也不能否決審查委員，「推薦誰、就是誰」，未來再交由審查委員對第8屆董監事投票，若取得2/3以上同意即可過關。

民眾黨立委張啓楷受訪提到，各黨團推派社會公正人士名單中，發現民進黨團推派民進黨智庫新境界文教基金會前執行長陳東升，另也有幾位代表的政治性較強，他希望這些審查委員能真正公正，少點政治性、多點專業評估審查。（編輯：林克倫、張若瑤）1140118

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

60
更多編輯台推薦新聞：