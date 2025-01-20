在野擬刪宣傳費 卓榮泰：大阪世博會難道不推銷台灣

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（中央社記者高華謙、葉素萍台北20日電）立法院會今天繼續審查114年度中央政府總預算案，行政院長卓榮泰說，立法院擬通刪國內外旅費與媒體宣傳費，但今年4月大阪世界博覽會將登場，難道不需向國際大力推銷台灣產業與文化嗎，若被刪除，各項工作都無法進行。

卓榮泰今天上午在行政院舉行「籲請立法院理性審查114年度中央政府總預算」記者會時說，立法院擬通刪包括國內外旅費與媒體宣傳費用，甚至還通刪到60%，以衛福部為例，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生時，衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞就說，如果無法與國外取得資料，台灣就無法事先防範，可見與國際連結是何等重要。

卓榮泰表示，去年巴黎奧運除了場上選手表現優異，也看到「文化奧運」象徵國家軟實力，也仰賴藝術工作者力量，如果失去與國際連結、停止國際宣傳，過去努力將化為烏有；而今年4月大阪博覽會就要開始，難道即刻起不需向國際大力推銷台灣產業、文化、人民生活與努力嗎，如果預算被刪除，各項工作都無法進行。

卓榮泰指出，又如奧運金牌國手林郁婷遭遇國際不公平待遇指責時，也有體育署官員陪伴並協助爭取權益；另外，農業部對非洲豬瘟、口蹄疫多年努力已達到成效，台灣與國際連結、宣傳參與國際會議都不能少，如果沒有國際旅費，運作將陷入困難。

此外，卓榮泰表示，台灣面臨重大事件除了接受國外援助，內政部消防署面臨國際重大事件也要援助國外，若國內外旅費遭刪除，將使消防署與國外合作事項寸步難行。

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他說，政府運作需要穩定，政策也是長期擬定，不合理刪除與凍結會造成片段性的零落政策，絕非國家長遠之際，更非人民之福，希望國會在野黨團傾聽民意並重新審議，收回通案、不堅持凍結部分，才能讓國家順利運作。

卓榮泰也透過社群網站臉書（Facebook）重申，不合理刪減總預算已使國民人心惶惶，社會各界高度不安，包括全國藝文、工商、教育、醫療、電器、農漁民、勞工及運輸業等團體代表，以及衛星廣播電視、廣告代理、媒體服務代理商等公協會及國營企業人員，各方各界都勇敢地發聲捍衛自身權益，「我對他們的勇氣表示尊敬和感謝」。（編輯：蘇志宗）1140120