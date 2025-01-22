海委會預算遭凍刪 管碧玲：希望能有救濟管道

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄22日電）海委會及所屬機關今年預算經立院審查，遭刪除、凍結各新台幣10億餘元。主委管碧玲說，這次刪凍百分比是海委會成立以來最多，「要馬兒好，不能不給馬兒吃草」，盼有救濟管道。

海洋委員會主委管碧玲今天上午到高雄軟體園區出席「海委會113年度施政成果記者會」，會後接受記者提問表示，今年預算增幅是自海委會成立以來排名第3，但刪減及凍結的百分比是歷年最多，另不能只看刪減百分比，而是要看哪些計畫受阻礙。

管碧玲說，發包造船不可能用70%預算發包，當然要全額發包，但未來有30%不確定要不要得到，恐要調整契約、延期計畫，「預算編列每一分錢都在刀口上，都是必須要使用的經費，這就是行政上的浩劫，在行政上遇到的困難。」

管碧玲指出，隨中國各項襲擾措施不斷席捲而來，海巡被各界期待在國安上的角色日益吃重，將面臨非常嚴峻挑戰。為因應挑戰，海巡必須加速轉型，「要馬兒好，不能不給馬兒吃草」，未來將大量引進空中能量，布署無人機系統，引進AI最新科技，成為一個更有海域態勢感知能力的海巡署，符合人民守護國家安全的期待。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

管碧玲說，海巡船艦維保及新船艦建造也會受影響，每年加速交船，但再怎麼加速交船都比不上中國，「再怎麼加速度交船都比不上敵人，那怎麼辦」，下個階段會有9年造艦計畫，目前審議中，若通過將會是比過去更大的造艦計畫，「這種事情怎麼能刪預算」，各方面都會帶來困擾與傷害，希望能有救濟管道。

海委會指出，經立法院審查決議，海委會今年度歲出預算共計減列10億多元，凍結12億多元，其中海巡署遭刪除8億多元、凍結9億多元。（編輯：李淑華）1140122