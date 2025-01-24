國合會招募54名志工派駐11國 2/10報名截止

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北24日電）國合會2025年「海外服務工作團」第一梯次志工招募起跑，即日起到2月10日止開放報名，派遣地點橫跨亞太地區、非洲、中南美洲及加勒比海地區共11個國家，開放54個名額。

國合會發布新聞稿指出，2025年度「海外服務工作團」第一梯次志工招募開跑，線上報名自即日起至2月10日止，招募專業涵蓋資訊、公衛醫療、獸醫、護理、營養、衛教、心理衛生、流行病統計、商業、翻譯、英文教學、數學教學、廚藝教學、畜產推廣、廢棄物管理等領域，年滿20歲台灣人即可報名。

國合會說明，這次志工派遣地點將橫跨亞太地區、非洲、中南美洲及加勒比海地區共11個國家，預計招募長期志工44名，服務期間為一年，服務單位包括聖露西亞、聖文森、聖克里斯多福及尼維斯、帛琉、馬紹爾群島等友邦的中央部會、巴拉圭之市政府，以及泰北的兩所高中。

國合會也說，另有10名專案志工名額，服務期間約6個月，可至史瓦帝尼參與代謝性慢性病防治計畫，也可至國合會合作單位服務，包括透過與愛女孩國際關懷協會合作，派遣田野調查、多媒體專業志工至肯亞、與舊鞋救命國際基督關懷協會合作，派遣農業及木工等專業志工至烏干達，以及與台灣兒童暨家庭扶助基金會合作，派遣具室內設計及木工專業志工至吉爾吉斯。

國合會副秘書長謝佩芬表示，國合會自1996年開辦海外服務工作團以來，已派遣近900人次志工至48個國家服務。此次為響應總統賴清德「青年百億海外圓夢基金計劃」的精神，國合會積極促成更多合作據點，例如位於中亞的吉爾吉斯，即為全新志工據點。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

謝佩芬表示，國合會志工就像蒲公英一般，將台灣的自由、希望與夢想，帶到世界的不同角落，現任國合會駐瓜地馬拉技術團團長鄭坤木就曾以志工身分派駐泰國，志工返台投入國合會正職工作者高達38人，成為外交榮邦隊伍的堅強陣容。

國合會志工招募詳情，可參考國合會官網最新消息（https://www.icdf.org.tw）及「海外服務工作團」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/TaiwanTOV/）。（編輯：謝佳珍）1140124