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黨主席補選連署勝蔡壁如 黃國昌：平常心就好

2025/1/25 13:28（1/25 13:36 更新）
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民眾黨代理黨主席黃國昌（前右2）與同黨籍立委黃珊珊（前左）、台北市議員張志豪（前左2）、黃瀞瑩（前右）、陳宥丞（後右）等人，25日在台北化身為中藥行一日店員，現場體驗抓藥並高呼為台灣補氣。中央社記者謝佳璋攝　114年1月25日
民眾黨代理黨主席黃國昌（前右2）與同黨籍立委黃珊珊（前左）、台北市議員張志豪（前左2）、黃瀞瑩（前右）、陳宥丞（後右）等人，25日在台北化身為中藥行一日店員，現場體驗抓藥並高呼為台灣補氣。中央社記者謝佳璋攝　114年1月25日
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（中央社記者王承中台北25日電）台灣民眾黨主席補選連署24日截止，前立委蔡壁如與民眾黨代理黨主席黃國昌皆通過300人門檻。黃國昌今天表示，民眾黨是有制度的政黨，黨主席補選平常心就好。在整個程序順利完滿結束後，最重要的是全黨上下同舟共濟，一起努力。

前民眾黨主席柯文哲1月1日請辭，黨內推舉立委黃國昌為代理黨主席，並安排黨主席補選，而蔡壁如與黃國昌皆登記參選，但須取得300名黨員連署才能進入下階段環節。昨天連署截止後，黃國昌獲7088人連署，而蔡壁如獲401人連署，兩人皆取得門檻。

根據民眾黨的補選規劃期程，2月4日進行號次抽籤，2月8日及14日進行黨主席候選人政見發表會，2月15日投票並公布得票統計數字及選舉結果，2月19日公告黨主席當選名單。

黃國昌今天上午與民眾黨立委黃珊珊，以及民眾黨台北市議員張志豪、黃瀞瑩、陳宥丞等人，前往台北市年貨大街擔任一日店員，隨後前往附近的永樂市場前，向民眾發放紅包。

針對黨主席補選，黃國昌受訪表示，民眾黨是非常有制度的政黨，黨主席補選平常心就好，非常感謝這次參與連署黨員同志們，每一份連署代表的都是對黨未來的期待。

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對於蔡壁如日前表示，台灣民眾黨絕對不能被特定人士當作與大黨交涉的籌碼，更不能成為大黨的附隨組織，更不能當特定政黨的「小弟」。

黃國昌指出，黨主席補選過程中，他的態度很清楚，希望這次補選能夠順利完成，也希望黨員能多參與。台灣民眾黨人才濟濟，很多黨員先進、同志提出的鼓勵、批評跟建言，都會虛心聆聽，讓黨未來能夠做得更好。（編輯：林家嫻）1140125

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