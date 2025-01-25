加拿大2台裔企業家獲國王勳章 表彰促進台加關係

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（中央社記者程愛芬溫哥華24日專電）新年開春，加拿大台裔企業家賀鳴笙和許志遠獲頒查爾斯三世國王加冕勳章，加拿大政府表彰他們為台加關係和社區發展做出積極貢獻。

卑詩省18日舉行的授勳儀式共有30人獲此殊榮，代表加拿大政府頒發獎章的國會議員繆宗晏（Wilson Mial）盛讚得獎者都是英雄，長年無私服務，積極奉獻社區。

這是擔任加拿大華僑之聲電台董事長的賀鳴笙第三次獲頒勳章，2013年他獲伊麗莎白女王登基鑽禧勳章、2023年又獲伊莉莎白女王登基白金禧勳章。

賀鳴笙70年代到加拿大留學，獲得移民身分後開始經商，靠著地產投資累積了財富。他總記著「取之社會、用之社會」，因此在加拿大生活逾半個世紀的他，除了成功企業家的身分外，還有「全年義工」的身分。

他十幾歲時就在華僑之聲電台當義工，後來買下電台後，也把電台當慈善事業經營，透過電台協助新移民落地生根、融入加拿大生活，並帶領電台主動為醫院、疾病研究中心、中僑互助會等機構募款。

賀鳴笙對中央社說：「媒體有話語權、有影響力，所以我們更要謹慎，要重視公平正義的原則，除了依法行事外，更要憑著良心道德而為。」

賀鳴笙並於2022年獲得空軍榮譽上校的殊榮，成為加拿大搜救作戰訓練中隊（418 Search and Rescue Operational Training Squadron）的核心人員，又是一份義工職，讓他有機會擴大奉獻。「洛杉磯野火發生後，搜救中隊多次開會，研究如何在災難發生第一時間，做最緊急完善的搜救，也積極向社區宣導要有氣候危機意識。」

巧合的是，同獲勳章的許志遠日前飛抵洛杉磯，也是投入洛杉磯野火救災的義舉，與當地台商一起籌募資金幫助當地社區。

目前擔任北美台灣商會聯合總會副會長的許志遠對中央社說：「我只是盡其所能去做，服務他人不僅是一種責任，也是一個成長的機會。」

2024年是許志遠極其忙碌的一年，他和北美洲台灣商會會長以及其他成員們先是圓滿完成「華府叩門之旅」，拜會了50名美國參眾議員以鞏固台美關係；隨後又交出一張「渥太華叩門之旅」完美成績單，遊說數十名加拿大議員支持台灣加入CPTPP，並鼎力支持「台灣之夜」，進一步鞏固加拿大和台灣的關係。

許志遠對獲得勳章充滿了感恩。「很多人成就了這份榮譽，這不僅是我的勳章，是許多人共同努力的成果。」

面對川普上任後，對加拿大和台灣帶來新的挑戰和衝擊，許志遠說：「所以今年我們要繼續『叩門之旅』，希望推動加拿大和台灣的雙邊貿易協定，也協助台商與加拿大政府有更多交流政策意見的機會，並助力加拿大在台灣拓展商機並吸引亞洲資金進駐，深化加拿大和台灣的合作機遇。」

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駐溫哥華辦事處僑務組長陳碧蓮盛讚兩人是台灣之光。「他們在僑居地辛勤打拼，為當地社會做出貢獻，也費盡心力協助台灣拉高國際能見度，很高興他們贏得加拿大主流社會的尊重和支持。」

賀鳴笙和許志遠都曾擔任卑詩省台灣商會會長，現任卑詩省台灣商會會長翁家婷對中央社說：「他們是商會的驕傲，我們與有榮焉。」（編輯：高照芬）1140125