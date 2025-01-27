總統慰勉海巡執勤人員 允諾支持所需設備

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（中央社記者王揚宇台北27日電）今天是小年夜，總統賴清德下午前往海巡署北部分署野柳漁港安檢所，致贈加菜金及新春福袋，慰勉海巡執勤人員捍衛國家安全的付出與辛勞，也說明政府會支持海巡人員所需的各項設備，讓大家為國家做事時能更安全便利。

賴總統與國安會秘書長吳釗燮及海洋委員會主委管碧玲、副主委兼海巡署長張忠龍今天下午前往海巡署北部分署野柳漁港安檢所。賴總統抵達後先聽取工作簡報，並與官兵互動寒暄，祝大家新年快樂，新的一年「蛇麼都順利」。

賴總統指出，海巡工作是海上的警力，對國家安全非常重要，而海巡人員的工作面向相當廣，包括護漁、保護生態，也要查緝走私毒品，近幾年來面對中國的灰色侵擾，海巡人員都站在第一線非常辛苦，因此他除了向大家拜年，也要感謝他們在工作崗位上捍衛國家安全、維護社會治安，同時保護人民各項權益。

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賴總統說，順利完成工作很重要，但安全更重要，管碧玲積極向中央政府爭取海巡人員需要的設備、儀器及各種器材，甚至是更大型的船艦，這些他都會支持，希望讓大家為國家做事時能更安全便利，並發揮所長。

賴總統用無線電與鄰近的3個安檢所通話，感謝野柳勤務責任區海巡人員在過年期間堅守崗位，讓民眾安心過年。新的一年，賴總統期許海巡人員持續守護民眾生命安全，在落實邊境防衛的同時，也要注意自己的健康，特別是寒流來襲，一定要注意保暖。（編輯：謝佳珍）1140127