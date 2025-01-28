總統除夕赴金山參拜 祈求台灣四時無災、八節有慶

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（中央社記者郭建伸台北28日電）總統賴清德今天循往例前往金山承天宮參拜祈福。賴總統表示，過去他祈求闔家平安，現在則祈求國泰民安、風調雨順，且台灣境內四時無災、八節有慶。賴總統也發放福袋給鄉親，並返萬里老家敘舊拜年。

今天是農曆除夕，賴總統一早便前往金山承天宮參拜。他在承天宮致詞表示，每一年除夕他都會回到金山承天宮參拜祈福，過去是祈求闔家平安，現在是祈求國泰民安、風調雨順，台灣境內四時無災、八節有慶。

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賴總統表示，他也會發福袋給各位鄉親，祝福他們新年快樂，闔家平安，年年行大運。

賴總統上午8時30分於金山承天宮參香結束後，接續前往金山慈護宮參香祈福，並前往新北市警局金山分局慰勞堅守崗位的員警，最後返回萬里中幅老家與鄰居敘舊拜年。（編輯：張良知）1140128