加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
輝達股價重挫 聲明指DeepSeek日後需要更多輝達AI晶片
首頁 / 政治
賴清德
新聞專題
賴清德1/300
首頁 / 政治

總統除夕赴金山參拜 祈求台灣四時無災、八節有慶

2025/1/28 10:56（1/28 11:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北28日電）總統賴清德今天循往例前往金山承天宮參拜祈福。賴總統表示，過去他祈求闔家平安，現在則祈求國泰民安、風調雨順，且台灣境內四時無災、八節有慶。賴總統也發放福袋給鄉親，並返萬里老家敘舊拜年。

今天是農曆除夕，賴總統一早便前往金山承天宮參拜。他在承天宮致詞表示，每一年除夕他都會回到金山承天宮參拜祈福，過去是祈求闔家平安，現在是祈求國泰民安、風調雨順，台灣境內四時無災、八節有慶。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

賴總統表示，他也會發福袋給各位鄉親，祝福他們新年快樂，闔家平安，年年行大運。

賴總統上午8時30分於金山承天宮參香結束後，接續前往金山慈護宮參香祈福，並前往新北市警局金山分局慰勞堅守崗位的員警，最後返回萬里中幅老家與鄰居敘舊拜年。（編輯：張良知）1140128

#萬里
#賴清德
賴清德
賴總統首次春節談話 盼朝野和諧社會團結讓國家向前[影]總統春節慰勉警察 期許台灣像走英雄谷一樣勇往前進
賴清德
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
總統慰勉海巡執勤人員 允諾支持所需設備
106
更多編輯台推薦新聞：