芝加哥駐處與美政要齊拜年 期許雙邊關係更上層樓

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓28日專電）駐芝加哥辦事處發布新聞稿表示，處長類延峰今天與美國中西部7州州長、副州長、國會議員、市長、州府官員等49位政要，共同錄影祝賀台灣僑胞及台灣人民農曆新年快樂，期許台美中西部夥伴關係更上層樓。

辦事處表示，美國中西部政要包括，明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）、密西根州聯邦參議員皮特斯（Gary Peters）、明尼蘇達州聯邦參議員史密斯（Tina Smith）、伊利諾州聯邦眾議員夏柯斯基（Jan Schakowsky）及各州、市議會兩黨領袖和「友台連線」共同主席。

辦事處指出，去年擔任民主黨副總統候選人的華茲祝福新年闔家團圓、新年新希望。史密斯則盛讚台裔美人文化及傳統豐富美國的多元文化。夏柯斯基期許台灣友人新年身體健康、吉祥如意。

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辦事處說，身為台灣移民第二代的密西根州眾議院「友台連線」共同主席張理（Stephanie Chang）、伊利諾州眾議院「友台連線」華裔成員黃凱煥（Hoan Huynh）及多位各州兩黨參眾議員，更紛紛以中文祝福台灣民眾新年快樂。

辦事處表示，上述政要的祝賀具體彰顯台灣與美國中西部人民的深厚情誼，未來將堅實情誼基礎上，持續努力推動深化台美中西部的堅實合作夥伴關係。（編輯：陳承功）1140129