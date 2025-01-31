蕭副總統白沙屯拱天宮發福袋 香燈腳拜媽祖驚喜

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣31日電）今天大年初三，副總統蕭美琴前往苗栗通霄白沙屯拱天宮參拜祈福，發放福袋向民眾拜年。來自外縣市的香燈腳前往參拜媽祖，特地為此留下排隊等候1小時領取，直呼驚喜、幸運。

白沙屯拱天宮香火鼎盛，過年期間參拜香客人潮絡繹不絕，下午蕭副總統抵達白沙屯，下車步行前往拱天宮途中，受到民眾熱情歡迎，許多人高喊「副總統新年快樂」、「美琴我愛你」，副總統也親切向沿途民眾問好，還不時舉起雙手比出愛心手勢。

副總統由拱天宮主委洪文華、苗栗縣副縣長邱俐俐、民進黨苗栗縣黨部主委陳詩弦及多名黨籍縣議員陪同，進入正殿行三獻禮參拜，隨後轉往廟前發送福袋，一一向排隊民眾說「新年快樂」祝福新年恭喜、平安，也說「台灣加油、大家加油」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

不少民眾是一手領取福袋，一手拿著手機搶拍、記錄這難得的一刻；也有人領到福袋後開心回應「副總統新年快樂，挺台灣」。

來自台中的林先生表示，原本是趁著年初三到通霄鎮白沙屯拱天宮參拜媽祖，聽到廟方廣播副總統蕭美琴下午會蒞臨發福袋，所以在拜完媽祖後，特地留下來排隊等候約1個小時，順利從副總統手中拿到福袋感覺「開心又幸運」，雖然天空中飄著細雨，仍然覺得很值得。（編輯：唐聲揚）1140131