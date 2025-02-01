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IG解答剃光頭謎團 柯文哲：那就是北所標準頭

2025/2/1 17:09
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（中央社記者陳俊華台北1日電）今天是大年初四，民眾黨前主席柯文哲的IG貼出他在1月1日錄製的影片，由柯文哲親自解答「北所剃光頭之謎」。對於外界指剃光頭是因為自知「罪孽深重」，柯文哲說，那就是標準頭，在北所都是一樣。

柯文哲的社群媒體IG今天貼出一段影片，是柯文哲在元旦宣布辭去民眾黨主席後，由小編拍攝短影片解答「北所剃光頭之謎」。

柯文哲表示，在台北看守所2個月沒剪頭髮，他向所方表達想理髮，所方要他先寫報告；有天下午突然被通知可以理髮，走出牢房後，有個人拿著推剪與圍巾，他就問對方說「你會理髮嗎？」對方回說，「我以前在美容院工作」。

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柯文哲說，他坐下來讓美容師理髮，理完後，理髮師跟他說，「在寵物美容院做過」。小編在影片裡詢問，很多人說柯文哲是因為自知「罪孽深重」，才會剃光頭；柯文哲回應，那就是標準頭，在北所都是一樣。

柯文哲表示，他在台北看守所瘦了11公斤、頭髮全白，「我本來是阿北，後來出來變阿公」。（編輯：林克倫）1140201

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