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民眾在門市收罷免文件 咖啡店謝絕政治活動

2025/2/5 13:55（2/5 14:06 更新）
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民眾在路易莎咖啡埔里酒廠門市（圖）收罷免立委連署文件，業者事後公告謝絕所有黨派政治活動。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年2月5日
民眾在路易莎咖啡埔里酒廠門市（圖）收罷免立委連署文件，業者事後公告謝絕所有黨派政治活動。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年2月5日
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（中央社記者蕭博陽南投縣5日電）民眾在路易莎咖啡埔里酒廠門市收罷免連署文件，業者事後公告謝絕所有黨派政治活動，引發網友論戰。台酒公司表示，台酒是廣義公務機關，門市在酒廠營業範圍內，須保持中立。

有民眾在路易莎咖啡埔里酒廠門市進行罷免立委連署收件。路易莎埔里酒廠門市透過臉書（Facebook）粉絲專頁表示，路易莎是一間提供溫馨舒適空間的咖啡店，讓客人享受美味咖啡和聊天看書的地方，偶爾會舉辦親子或藝文活動，但是謝絕所有黨派的政治活動。

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這則公告引發網友不同看法，一派強調是行使公民行動、無黨無派；另一方則為店家發聲。

台灣菸酒公司發言人、副總經理廖志堅接受媒體聯訪說，台酒公司是國營企業，是廣義公務機關，如同政府機構要保持中立，和縣市政府、學校、公共運輸場站一樣，都禁止選舉、罷免活動入內；路易莎咖啡埔里酒廠門市在酒廠營業範圍內，因此須保持中立。（編輯：李淑華）1140205

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