回立院宣傳新丁粄節 盧秀燕打趣：立院沒我變好亂

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（中央社記者王承中台北6日電）台中市長盧秀燕今天回到立法院，宣傳台中東勢新丁粄節。盧秀燕開玩笑地表示，回娘家看到家人很開心，但怎麼她不當立委後，現在立法院變得這麼亂。以前人稱民進黨團總召柯建銘是老謀深算，現在卻變成血氣方剛，每天喊打喊殺。

2025台中東勢新丁粄節將於12、13日正式登場，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、台中市長盧秀燕等人今天在立法院召開記者會，邀請全民推廣這項極具傳統意義的客家民俗文化。

盧秀燕在致詞時指出，這次是她擔任台中市長後，第一次因為公務回立法院娘家。她開玩笑地說，「回娘家看到家人很開心，怎麼我不當立委，現在立法院這麼亂」。她擔任立委時，當時民進黨團總召柯建銘是老謀深算，現在卻變成血氣方剛，每天喊打喊殺。

盧秀燕還表示，前立法院長王金平的頭髮已經夠少了，現任立法院長韓國瑜的頭髮更少，幾乎沒有，可見國事如麻，頭髮愈來愈少，很煩惱。可喜的是，現在立委的顏值提高，年齡也下降，男的英俊、女的漂亮，比她那一代還要強。

盧秀燕指出，台中東勢是客家族群最大的聚落之一，新丁粄節也是全國最大的客家活動之一，而新丁粄節有兩個意義，分別是生男育女跟求好運，想要生男生就是龜粄，想生女生就吃桃粄，歡迎大家在12、13日來參加新丁粄節。

韓國瑜指出，盧秀燕說擔任市長以來來第一次回娘家，他突然想到一句古詩，「青山依舊在，幾度夕陽紅」，送給盧秀燕，「立法院依舊在，盧秀燕愈來愈紅」。

韓國瑜表示，客家文化幾千年淵遠流長，長期沒有被重視，盧秀燕這次回立法院，大力推廣台中東勢新丁粄節，希望大家一起重視客家文化。

韓國瑜也笑說，現在最需要吃龜粄、桃粄的立委是柯建銘，因為柯建銘的暴戾之氣太重，希望柯建銘吃兩個，老婆懷孕後，柯建銘的暴戾之氣可以降低，更祥和，希望柯建銘也可以吃兩個，大家一起重視客家文化。

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江啟臣表示，剛才韓國瑜、盧秀燕都講了吃新丁粄的好處，所以希望大家多吃點，今天下午朝野協商時，也請韓國瑜分送給出席的立委，不管生男生女，都可以為少子化的國安問題盡點心力。

他說，台中去年有1.6萬新生兒，對去少子化有極大貢獻，今天把喜悅帶給大家分享，希望盧秀燕明年再來，繼續向大家分享。（編輯：翟思嘉）1140206