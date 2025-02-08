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中共19機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

2025/2/8 10:13
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（中央社記者吳書緯台北8日電）國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機11架次，其中9架次逾越台灣海峽中線進入北部及西南空域，並偵獲共艦8艘，總計中共19機艦持續在台海周邊活動，另有1顆中共空飄氣球，國軍嚴密監控與應處。

國防部公布1顆中共空飄氣球，於昨天上午7時20分在基隆西南方125浬、高度2萬呎偵獲，昨天上午7時50分消失。

根據國防部「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午7時45分至昨晚6時5分，在台灣海峽空域偵獲中共5架次主戰機及無人機，其中3架次逾越台灣海峽中線。

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國軍並於昨天上午9時50分至昨晚9時25分於台灣北部空域偵獲中共2架次主戰機，另於昨天上午10時50分至昨天下午2時45分在台灣西南空域偵獲中共4架次主戰機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。（編輯：謝佳珍）1140208

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