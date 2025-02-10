反對川普對台晶片課稅 趙美心：台灣是重要民主夥伴

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（中央社記者林宏翰洛杉磯9日專電）傳美國總統川普可能對台灣晶片課徵關稅，民主黨聯邦眾議員趙美心直言，這是錯誤的方向，美國應該加強與台灣的夥伴關係，因為台灣是亞洲重要的民主政體。

趙美心（Judy Chu）今天出席駐洛杉磯台北經濟文化辦事處舉辦的「洛杉磯野火賑災」活動，她頒發感謝狀給經文處和「世界台灣商會聯合總會」，感謝台灣官方與民間合作，共捐100萬美元（約新台幣3300萬元）給美國消防單位。

趙美心現年71歲，是洛杉磯地區選出的華裔聯邦眾議員，經常出席台灣僑胞活動。今天在活動空檔受訪，回答中央社記者提問「這次捐款展現美國與台灣之間的長期友誼，但現在川普政府打算對台灣的半導體產品課徵關稅，請問您有什麼看法？」

趙美心表示：「晶片是當前經濟發展的核心，在拜登政府任內，我們努力增加美國的半導體生產，因為我們需要更多的半導體晶片，我們在這方面與台灣建立了非常良好的合作關係。」

趙美心說：「我認為現在不是對半導體晶片加徵關稅的時間點，這是錯誤的方向，我們應該加強美國與台灣的夥伴關係，以確保半導體晶片的穩定供應。」

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台灣是美國長期的盟友、重要的經濟夥伴，趙美心譴責川普政府不僅針對台灣，也包括對加拿大、墨西哥等長期的盟友，用關稅當作談判手段，「一下子宣布實施，一下子又說要撤回」。

趙美心說：「我認為他想要達成某種目的，但他真正的目的是什麼，這正是我們想要弄清楚的。」她認為，美國比以往任何時候都需要和台灣維持良好的夥伴關係，因為台灣是亞洲重要的民主政體。（編輯：韋樞）1140210