行政院優先推動法案出爐 首重產業發展等3大面向

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（中央社記者高華謙台北10日電）行政立法協調會報今天舉行。行政院發言人李慧芝轉述，行政院將著重支持產業發展、擴大社會照顧、強化安全韌性3大面向推動優先法案，包括產創條例、人工智慧基本法與運動產業發展條例等。

李慧芝透過新聞稿轉述，行政院長卓榮泰今天邀民進黨團召開行政立法協調會報，針對行政院希望立法院在第新會期能優先推動的重要議案等議題討論。

李慧芝說，除了「114年度中央政府總預算附屬單位預算及綜計表（營業及非營業部分）」及「114年度中央政府前瞻基礎建設第5期特別預算」兩個預算案外，在法案部分，行政院將著重支持產業發展、擴大社會照顧、強化安全韌性3大面向。

她表示，支持產業發展部分，行政院將優先推動外國專業人才延攬及僱用法修正草案、運動彩券發行條例第21條修正草案、運動產業發展條例修正草案、人工智慧基本法草案、產業創新條例修正草案、電業法修正草案、能源管理法修正草案、證券投資信託及顧問法修正草案、貨物稅條例第11條之1修正草案、娛樂稅法部分條文修正草案、「國際金融業務條例第13條、第22條之7、第22條之16修正草案」等案。

李慧芝說，藉推動法案支持人工智慧（AI）、科技、運動、藝文、智慧機械與資安等產業多元發展，打造台灣「護國群山」，政府將建立AI治理方針並促進AI發展應用，加速推動二次能源轉型，讓台灣企業走向世界。

她表示，擴大社會照顧方面，包括菸害防制法修正草案、身心障礙者權益保障法修正草案、職業安全衛生法修正草案、教育人員任用條例修正草案、原住民族工作權保障法修正草案、保險法修正草案與民法親屬編修正草案、兒童托育服務法草案、國家中醫研究院設置條例草案與國家醫療科技評估中心設置條例草案。

李慧芝說，政院將推動「兩個升級」，包括「社會支持體系升級」，強化對身心障礙者權益保障，建立完善兒童托育服務體系，強化職場反霸凌及性平機制，提升對原住民及軍公教照顧；也將推動「醫療服務體系升級」，加強傳染病防治，擴大醫療科技評估量能及人才培育，提升中醫藥生技醫療產業競爭力。

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她指出，強化安全韌性方面，包括資通安全管理法修正草案、個人資料保護法修正草案、個人資料保護委員會組織法草案、全民健康保險資料管理條例草案、陸海空軍刑法第24條修正草案、國家海洋科技營運中心設置條例草案、「道路交通管理處罰條例第21條、第21條之1、第67條及第85條之3」修正草案等。

李慧芝說，目前已在立法院待審議的「國營臺灣鐵路股份有限公司設置條例第10條、第23條修正草案」、國家語言研究發展中心設置條例草案與不義遺址保存條例草案等案，也希望在新會期優先推動。（編輯：林興盟）1140210