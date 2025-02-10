加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
流感B型山形株已絕跡 疾管署：秋冬流感疫苗改打3價 估買700萬劑
首頁 / 政治

行政立法協調會報 經濟照顧與資安法案優先

2025/2/10 15:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙台北10日電）行政立法協調會報今天中午舉行，民進黨團幹事長吳思瑤表示，會議聚焦優先法案，包括產業創新條例與AI的資安議題法制化等，拚經濟、大照顧、拚資安法案會是新會期執政團隊的重中之重。

行政院今天中午舉行立法院新會期首次行政立法協調會報，邀民進黨立法院黨團七長與各委員會召委等人，聚焦討論優先法案。

吳思瑤會後接受媒體聯訪時說，行政部門會主動拋出數個拚經濟類的法案，包括「產業創新條例」與「外國專業人才延攬及僱用法」（攬才專法）等，把培育人才環境與產業界期待的租稅優惠做得更加完善。

她表示，在大照顧部分，各部會針對各族群會提出擴大照顧的正向議案；拚資安方面，因要打造台灣成為人工智慧（AI）大國，針對AI相關資安與法制面都要做好推動與管理。

此外，吳思瑤也說，雖然在野黨指要推動民生法案優先，但她們仍擔憂在野黨擬提出的優先法案清單仍有很多爭議性法案，例如中配入籍年限6年變4年、國家安全戰略法侵害總統國安統御權、以及很多錢坑法案等，執政團隊會做好全面防禦與因應。

她表示，今天溝通非常有效率，大家都鬥志高昂，希望立法院在新的會期能夠一改過去力推政爭法案、相對不好的觀感，希望執政黨團先具體拿出正向的成績單，這才是社會期待的立法院。

針對國家通訊傳播委員會（NCC）加收750元3C產品的審查費，吳思瑤表示，執政黨很多立委都聆聽到各界不同意見，因此已把疑慮與觀點帶到行政院，行政部門也會把立委轉達的意見請NCC做好妥處，但NCC是獨立機關，今天的會議沒有邀請NCC列席，會尊重獨立機關職權行使，也相信、期待NCC會本於立委所轉達的民意做出後續必要因應。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

她也說，未來立法院開議後，行政院與立法院黨團的行政立法協調會報原則上會以週為單位開會，必要時加開，至於立法院各委員會對接行政院的政策小組也可能會更密集會商，「只會比拚更拚」。

針對總預算議題，吳思瑤表示，行政院主計總處沒接獲立法院聯繫，還在等立法院試算。（編輯：林興盟）1140210

#NCC
#吳思瑤
#國家通訊傳播委員會
#民進黨團
#立法院
#行政院主計總處
吳思瑤
黃國昌號召掃除綠衛兵 吳思瑤：不服昌意就是側翼NCC收750元審查費 吳思瑤：會把民意帶去政院討論
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

107
更多編輯台推薦新聞：