春秋墓園案遭糾正 新北市：業者違法經營引爭議

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（中央社記者趙敏雅新北10日電）原新北市私立春秋墓園近年爆發墓地被迫拆遷等糾紛，監察院認為新北市政府未善盡主管機關責任而通過糾正。新北市民政局指出，爭議源於業者違法經營，市府介入保障墓主權益。

原新北市中和區私立春秋墓園（已更名私立龍陵紀念墓園）近年爆發墓地被迫拆遷等糾紛，監察委員施錦芳、趙永清今天指出，民國109年1月15日新北市政府以違法經營為由裁罰春秋有限公司，15天後許可道環展業有限公司為春秋墓園殯葬設施經營業者，但未提出適當配套措施，導致墓主與道環公司後續紛擾不斷，核有違失。

監委表示，新北市政府殯葬管理處及望安鄉公所108年間分別同意將春秋墓園中的市有土地與鄉有土地提供道環展業公司申請殯葬設施經營業使用，未採公開方式也未依規定收取費用，有量身訂作圖利特定業者之嫌。

對此，新北市民政局發布新聞稿指出，春秋墓園私權紛擾源於非法經營者春秋公司長期未經全部地主同意即將土地提供喪家下葬，導致墓主遭地主提告並經法院判決無權占有。另道環公司非地主，無權排除已埋葬墳墓及求償。

民政局表示，墓園原申請人死亡後，春秋有限公司申請變更負責人，因未經全體土地公同共有人同意遭駁回，經行政法院判決認定在案。

針對道環公司申請殯葬設施經營業取得中和區橫路段82號土地同意一事，民政局指出，依內政部函釋，經營人未依法取得殯葬設施經營業者設立許可或備查，主管機關均不得核發埋葬許可。

民政局表示，考量墓園多年來未有合法業者管理，導致亂象叢生。道環公司於106年向新北市府提出申請，為防止春秋公司在未經取得地主同意下，持續占用、販賣土地使用權獲取不法利益，殯葬處於109年同意道環公司申請，成為合法經營業者。

同意道環公司申請，民政局指出，同意墓園經營與同意特定墓地使用分屬二事，此有內政部函釋可佐證，無針對特定業者量身訂作，且契約中明定道環公司要使用土地，須依政府規定辦理。

民政局表示，曾多次到墓園訪查業者環境維護與除草清潔，也與地主、墓主及業者代表討論並舉行大型意見討論會，持續協助墓主起掘、埋葬等作業。

另外，監委提及，墓園去年6月發生邊坡崩塌影響墓主權益，新北市政府應落實管理維護。

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台灣墓主權益保護協會理事長許鈞傑今天接受中央社記者電訪指出，這次坍塌導致數十門墓基全毀，「不只225地號崩塌，連馬路另一側也下陷，影響沿途墓基，但道環公司態度消極」，希望市府確實督促道環公司做好水土保持維護。

針對邊坡崩塌事件，民政局表示，事發當日即展開緊急災害搶救，並要求道環公司提送崩塌區土地主幹道及墓園全區水保維護計畫，目前主幹道部分已完工備查，全區水保維護部分刻正審查中；另公告請墓主向當地區公所提出起掘申請，已協助35名亡者安置。（編輯：戴光育）1140210