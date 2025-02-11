民進黨中國部：兩岸旅遊應由小兩會溝通協商

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（中央社記者葉素萍台北11日電）民進黨中國部今天說，為了維護兩岸觀光旅遊的權益，也保障兩岸民眾的權益，恢復兩岸旅遊應透過觀光小兩會（台旅會、海旅會），就兩岸情勢進行討論，這才是負責任的態度與作為。

民進黨中國部今天透過官方臉書專頁發文表示，中國上海市文旅局原訂率團來台參加台北燈節，但因部分行程涉及旅遊觀光踩線遭陸委會駁回；中國福建、上海旅遊踩線團申請10日來台，台灣也重申應循「小兩會」溝通遭拒而停滯。中國國台辦7日宣稱「小兩會溝通不是恢復兩岸旅遊的先決條件」，再次誣指台灣阻饒中國國民來台旅遊。對此陸委會已表示，中共刻意迴避小兩會協商，才是不負責任的託辭。

民進黨中國部說，國民黨在1月中旬就配合中共論述，稱「民進黨應加快移除各種不必要的障礙」，近期也有藍營首長配合中共論調，配合指稱兩岸旅遊協商停滯，責任在台灣政府。

民進黨中國部表示，中國旅客來台觀光是依據兩岸所簽訂的協議執行，由於已經暫停多年，加上兩岸情勢大幅轉變，雙方應依協議由觀光小兩會，台灣海峽兩岸觀光旅遊協會（台旅會）、中國的海峽兩岸旅遊交流協會（海旅會）進行溝通協商，才能銜接雙方政策，做出適當安排。中國以COVID-19疫情、小三通等例外狀況，刻意迴避觀光小兩會協商，完全就是不負責任。

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另外，民進黨中國部說，中國方面在台灣釋出善意、逐步開放的同時，不斷拒絕與陸委會對談、溝通，更片面禁止中國人民來台觀光，並持續將雙方旅遊、交流停滯的責任歸咎於台灣，完全就是拿旅遊做為政治籌碼，想藉此分化台灣內部，而國民黨首長竟為了政治、政黨利益，配合誣指台灣政府，變成中共論述在台擴音器，也應該被嚴厲譴責。

為了維護兩岸觀光旅遊的權益，也保障兩岸民眾的權益，民進黨中國部呼籲中共，恢復兩岸旅遊應透過兩岸既有管道交流、協商（小兩會），就兩岸情勢進行討論，這才是負責任的態度與作為。（編輯；楊凱翔）1140211