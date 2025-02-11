陸專寒訓首度結合特戰6項職能 提升軍事素養與戰技

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北11日電）陸軍專科學校專20期寒訓昨天進行「特戰6項職能」課程，教官帶領由學生組成的6人小組，依照想定狀況執行突發狀況處置，這是陸專寒訓首度結合特戰6項職能，讓學生進一步認識小部隊作戰模式運用，提升軍事素養與戰技。

青年日報今天報導，為培養軍事基本素養與戰技，陸軍專科學校今年寒訓特別納入特戰6項核心職能「前觀、前管、狙擊、爆破、通信及醫護」等課程設計，內容包含戰傷救護、定向越野及限制空間戰鬥等課程概念。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

報導指出，教官帶領由學生組成的6人小組，依照想定狀況，執行家屋搜索、戰傷救護等突發狀況處置。讓學生以循序漸進的方式，逐步養成「一專多能」的教育目標，確保未來能迅速融入部隊訓練，勝任各項任務需求及挑戰。

過程中，教官透過實戰化狀況想定，引導示範小組依不同任務，以訓練槍模擬進行演練，包括命令下達、敵後滲透及限制空間戰鬥等要領；課程也結合戰術戰傷救護（TCCC）的模組概念，確保傷患安全撤離至後方治療，不僅提升戰場存活率，更訓練在高度壓力環境下養成冷靜應對、團隊協作與決策判斷的能力。（編輯：楊凱翔）1140211