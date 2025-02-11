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選罷法修法覆議案 藍白挾人數優勢否決
首頁 / 政治

壯世代爭議延燒 綠委提案廢止壯促法

2025/2/11 13:11
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（中央社記者王揚宇台北11日電）台灣民眾黨立委吳春城推動壯世代促進法，遭外界質疑未利益迴避，民進黨立委李坤城、陳培瑜等人提案廢止壯促法，呼籲藍白不要阻擋。

立法院會1月7日三讀完成壯世代政策與產業發展促進法，三讀條文明定，「壯世代」指55歲以上有工作能力及意願之國民；政府應於本法施行後2年內發布國家壯世代人口政策白皮書，並定期依其績效及國內外情勢發展定期檢討。

推動壯促法的吳春城近來遭外界質疑成立協會接標案、註冊專利等行為沒有利益迴避，吳春城7日表示，既然檢調介入調查，他願接受檢驗，且絕對有信心接受檢驗，但求公平公正，不要受政治力干預。此外，關於吳春城「壯世代」商標一事，經濟部9日表示，商標權人已以電子送件拋棄商標權，相關商標權於6日起當然消滅。

李坤城今天在臉書撰文表示，國際勞工組織定義45歲以上為中高齡，聯合國定義65歲以上是高齡，從來沒有以55歲作為切分界線。衛生福利部也提醒，從社會科學或國際政策實務上而言，所謂的「壯世代」實在是一個不明確的法律概念與學術概念，政策推動上亦窒礙難行。

李坤城說，其次，勞動部強調，目前弱勢年長者就業成效尚待努力，應該再精進中高齡與高齡者續留、重返職場為優先為宜，因此他提案廢止壯世代政策與產業發展促進法，以避免特定人士利用本法謀取私利。

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此外，民進黨立委陳培瑜在臉書撰文表示，年前曾預告將提案廢止壯促法，她已擬好提案，近日會進行連署，而立法院預計2月底才正式開議，這幾週會把握時間尋求民進黨立委支持，一開議就會送至議事處。

民進黨立委林月琴則說，她已連署陳培瑜的廢止壯促法提案，這種定義不清、圖利嫌疑、間接造成公務人員觸法的惡法，必須刪除下架。（編輯：翟思嘉）1140211

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