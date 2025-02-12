美國2軍艦駛經台海 川普第2任內首次

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（中央社記者吳書緯台北12日電）國防部今天表示，美國軍艦2艘10日起由北向南，駛經台灣海峽。通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。這也是美國總統川普第2任上任後，首度公開有美國軍艦通過台海。

於此同時，根據國防部所公布中共解放軍動態，自10日上午6時至11日上午6時，偵獲共機32架次，其中22架次逾越台灣海峽中線進入北部及西南空域，並偵獲共艦8艘、公務船1艘，總計中共41機艦船持續在台海周邊活動。

國防部今天指出，11日上午6時至今天上午6時，偵獲共機30架次，其中23架次逾越台灣海峽中線進入北部、西南及東部空域，並偵獲共艦7艘、公務船1艘，總計中共38機艦船持續在台海周邊活動。（編輯：楊蘭軒）1140212