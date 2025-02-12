前黨工控主管涉性騷 民進黨：依性平機制處理中
2025/2/12 16:55（2/12 17:17 更新）
（中央社記者葉素萍台北12日電）民進黨近日爆出性平事件，一名前黨工在社群發文指控，某主管2023年喝醉後對她性騷擾，後來她要離開黨部還被威脅。民進黨發言人吳崢今天回應，黨部遵循性平相關機制處理中，相關處理與調查程序依法必須保密，現階段無法做進一步說明。
民進黨中評會主委賴瑞隆今天在中常會後受訪表示，黨中央在進行相關調查跟處理，會依紀律做處理，該罰就罰，該懲處就懲處。
吳崢在民進黨中常會後記者會受訪表示，黨部已遵循性平相關機制處理中，由於相關處理與調查程序依法必須保密，因此現階段無法做進一步的說明，但民進黨會持續依循相關機制辦理。
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媒體追問案件內容，吳崢說，這起案件還在黨部性平機制調查中，相關事情全貌都在持續調查釐清，現階段不適合針對個案評論；對於性別平等及職場性騷擾防治，民進黨一貫態度就是性騷擾零容忍，對性平價值的堅持都不會妥協，會繼續努力。
他說，無論是檢舉人或當事人，依法都是保密，現在並不適合針對個人做進一步評論。（編輯：謝佳珍）1140212
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