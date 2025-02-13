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推赴帛琉觀光 王義川：以行動力挺堅實邦交國

2025/2/13 10:28（2/13 11:06 更新）
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民進黨立委王義川（後右3）、新北市議員卓冠廷（左1）及政論主持人李正皓（左2）啟動「狂推帛琉觀光大作戰」，共同號召政壇及民間好友赴帛琉，團員包含民進黨新北市議員陳乃瑜（左3）、台中市議員江肇國（右1）與前立委陳柏惟（右2）等，13日搭機啟程。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 114年2月13日
民進黨立委王義川（後右3）、新北市議員卓冠廷（左1）及政論主持人李正皓（左2）啟動「狂推帛琉觀光大作戰」，共同號召政壇及民間好友赴帛琉，團員包含民進黨新北市議員陳乃瑜（左3）、台中市議員江肇國（右1）與前立委陳柏惟（右2）等，13日搭機啟程。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 114年2月13日
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（中央社記者吳睿騏桃園機場13日電）立委王義川、新北市議員卓冠廷及政論主持人李正皓今天啟動「狂推帛琉觀光大作戰」，盼以行動力挺台灣堅實的邦交國，王義川受訪表示，立委李彥秀應說清楚海外帳戶及金流。

繼「搶救王義川大兵行動」後，民進黨籍立法委員王義川、民進黨籍新北市議員卓冠廷及政論主持人李正皓共同號召政壇及民間好友赴帛琉，包含民進黨籍新北市議員陳乃瑜、民進黨籍台中市議員江肇國、立法院榮譽顧問陳柏惟及民間人士，訪團將善用團員各自流量，透過王義川及卓冠廷的YouTube節目，以直播及影像紀錄向台灣民眾推廣帛琉的美好。

王義川行前接受媒體聯訪，對於記者詢問國民黨籍立委李彥秀海外置產的議題時表示，李彥秀在財產申報中有申報美國的帳戶，帳戶餘額僅有新台幣幾百萬元，但是她每次購買房產至少都新台幣5000萬、6000萬元，她要買賣房或收租金，一定要有海外的帳戶才能完成，除非她是用別人的帳戶，「這些事情李彥秀要講清楚」。

王義川說，李彥秀至今未回應丈夫跟子女在海外還有沒有其他房地產，跟監察院申報財產時，未看到較多存款的海外帳戶，所以在海外買賣房，包括去年4、5月賣掉的那一棟富勒頓（Fullerton）房子也收了180萬美元，這筆錢理論上應在美國帳戶，她去年年底至今的財產申報應該要有這筆錢，「李彥秀要跟大家解釋清楚，這些金流到底是怎麼流動的」。

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提到「狂推帛琉觀光大作戰」，王義川指出，為期5天的行程，將拜訪帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.），帛琉長年是台灣最重要的友邦之一，除堅定支持台灣的國際參與，更是台灣旅客熱愛的海島旅遊勝地，前幾年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響觀光產業，希望透過行動喚起台灣民眾對帛琉旅遊的興趣，帶動觀光人潮。

陳柏惟表示，中國用觀光武器在打壓帛琉，希望台灣的朋友若有機會也可以到帛琉走走，台灣是第一島鏈，帛琉是第二島鏈，中國常常會繞過南海，以所謂的科學研究船去帛琉附近出沒，帛琉跟台灣受到來自同一國家的威脅，因此更要鞏固雙方關係。（編輯：李錫璋）1140213

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民進黨立委王義川（左1）、新北市議員卓冠廷（左2）及政論主持人李正皓（右2）13日啟動「狂推帛琉觀光大作戰」，盼以行動力挺台灣堅實邦交國。左3為民進黨台中市議員江肇國。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 114年2月13日
民進黨立委王義川（左1）、新北市議員卓冠廷（左2）及政論主持人李正皓（右2）13日啟動「狂推帛琉觀光大作戰」，盼以行動力挺台灣堅實邦交國。左3為民進黨台中市議員江肇國。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 114年2月13日
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