因應川普新政 朱立倫：賴總統答案很模糊

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（中央社記者王承中台北15日電）總統賴清德14日召開國安高層會議因應美國總統川普新政，國民黨主席朱立倫今天說，昨天主題應是針對貿易戰及AI戰，賴總統給出的答案很模糊。他呼籲政府專心面對，不要只想著如何打擊在野黨，朝野應一致努力面對國際挑戰。

為因應時局，賴總統14日召開國安高層會議後指出，新的一年將優先推動3大工作，包含推動特別預算，讓國防預算達到GDP3%以上目標；推動國安法制改革，藉以增強社會抵抗力促進內部團結；立足台灣布局全球、強化高科技保護，和友盟國家合力打造全球民主供應鏈。

朱立倫今天出席彰化縣黨部新春團拜活動前受訪表示，昨天國安會議主題應是針對美國的貿易戰，以及全球的AI戰，但賴總統的回答看起來像「問A答B」，只提到要增加國防預算、強化國安法制改革，以及增加對美投資、建構民主供應鏈等模糊的答案，他認為非常不專業。

朱立倫指出，相較對美貿易順差比台灣還低的日本，都已經提出要增加對美投資1兆美元，增加對美採購能源、科技產品，項目非常清楚，台灣到底該怎麼做，產業界也都希望得到答案。

他呼籲，請賴政府專心好好面對貿易戰、AI戰，不要每天只想著政治及如何打擊在野黨，現在朝野應該一致努力面對國際挑戰。

對於去年稅收超徵創新高，國民黨立法院黨團提出全民普發新台幣1萬元，賴總統則表示，政府有更多稅收，首先用在社會投資。

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朱立倫指出，稅收超徵創歷史新高，當然可以拿來做多方用途。國民黨團提出的還稅於民，每人發現金1萬元，差不多只占整體超徵稅收的4成左右，另外6成可以拿來做社福、還債，相信大家都會贊成，這可以理性討論。且還稅於民也非首創，過去蔡政府也曾經做過。

針對台中市新光三越氣爆案，朱立倫表示，台中市府團隊非常努力，第一時間不但做好救災及災後的所有措施，也協助傷者、亡者的後續事宜，並要求業主負起完全責任，團隊合作讓大家看到台中市政府的效率。（編輯：黃瑞弘）1140215