藍控曹興誠觸犯反滲透法 綠：不要因怕罷免就人格抹殺

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（中央社記者林敬殷台北19日電）投入罷免國民黨立委行動的聯電創辦人曹興誠遭散播疑似合成的親密不雅照，曹興誠昨天提告求償，國民黨今天要求總統府解除曹的總統府全社會防衛韌性委員會顧問一職。民進黨立法院黨團說，國民黨不要因為怕罷免，把投入罷免的民間團體人格抹殺，或變造言論打擊連署領銜人。

政論名嘴謝寒冰聲稱曹興誠曾有婚外情，並公布多張不雅親密照片，曹興誠除表明皆為合成照之外，昨天更對謝寒冰提出偽造影音、破壞名譽的刑事、民事訴訟，並請求賠償新台幣1億元。國民黨上午指控曹被爆與中國大陸籍女子有千絲萬縷的關係，並以曹興誠疑涉觸犯反滲透法，要求總統賴清德儘速將身為全社會防衛韌性委員會顧問的曹興誠予以解職。

民進黨團幹事長吳思瑤今天在黨團時事回應記者會上表示，國民黨不要因為怕罷免，把現在積極投入罷免國民黨立委的民間團體一一鎖定並加以人格抹殺；也不要因為怕罷免，就變造言論打擊罷免連署領銜人。

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吳思瑤說，曹興誠身處第一線，承受來自藍營民代、名嘴及媒體無所不用其極的攻訐，並為所有努力守護民主的民團搭起強大保護傘，民進黨團支持曹興誠依循法律伸張、捍衛清白，尊重曹興誠的法律作為，也希望司法給當事人清白。

吳思瑤指出，她和民進黨團總召柯建銘都是深偽影片的受害人，痛恨深偽影片、變造照片，地檢署已在偵查中，所有人都應將心比心，支持採取法律行動的曹興誠，台灣的民主法治不容被破壞。（編輯：楊蘭軒）1140219