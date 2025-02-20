羅森伯格離任後誰接AIT主席 傳酈英傑是人選之一

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓19日專電）AIT前主席羅森伯格在川普回鍋白宮隔日離任，兩位消息人士近日告訴中央社，在川普第一任期擔任AIT處長的酈英傑是接替人選之一。其中一位消息人士強調，酈英傑雖然在名單上，一切都未定案。

資深外交官酈英傑（W. Brent Christensen）2018年至2021年擔任美國在台協會（AIT）處長，當時的副手，正是現任AIT處長谷立言（Raymond Greene）。

酈英傑掌AIT期間，百年大疫來襲，美國捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗如及時雨抵台，他穿著衛福部背心到桃園機場「親迎」的畫面令人難忘。酈英傑也是外交部官員於私下場合形容的鐵桿愛台男子，與谷立言合組「夢幻團隊」。

酈英傑1989年至1991年第一次派駐台灣，在AIT擔任領事官員；時隔21年，於2012年至2015年再度來台接任AIT副處長。2018年8月第3度駐台，出任AIT處長。

不過，牙醫出身的酈英傑與台灣結緣的時間遠早於1989年。他19歲第一次離開家鄉時，目的地就是台灣。「對年輕的我來說，從那時起，台灣就成了交流與理解、探索與冒險的同義詞。」

他擔任AIT處長期間，台美關係明顯升溫，時任美國衛生部長艾薩（Alex Azar）及國務次卿柯拉克（Keith Krach）在2020年8、9月相繼訪台，是1979年台美斷交後，訪台層級最高的內閣及國務院官員，國務院更鬆綁施行多年的對台交往準則。

「雖然我就要離開台灣了，但是台灣永遠不會離開我。」酈英傑卸任前暖心金句不少，連卸任演說都不忘拿出被中國禁止進口的鳳梨，為台灣打抱不平。

但他也提醒，大家都容易落入每天枝微末節的循環中，例如，AIT處長是否「首次」出席某活動，或訪賓位階高低及背後含義。他說，重點應該是放在美台既深且廣、以不同方式成長的關係。

返回美國後，酈英傑派駐國際民航組織（ICAO），去年1月回母校楊百翰大學（Brigham Young University）的政治學系擔任兼任教授。他去年10月出席華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）年會，距離美國大選不到1個月。

他當時表示，美國國家利益不會隨選舉而改變，而美國與台灣保持強健關係非常符合美國利益。「因此，我有信心地說，美台關係依舊堅如磐石且牢不可破。」

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酈英傑去年底再次踏上台灣這塊土地，最近一次出席公開活動則是今年1月30日，同樣是在GTI的研討會。他在會中呼籲，美台必須透過召開更多例行台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議，同時美方派遣更多高階經濟官員訪台，來強化夥伴關係。

消息人士指出，如果真的由酈英傑出線，對台灣來說無疑是利多。國務院按慣例不評論人事消息；酈英傑未回覆中央社詢問郵件。（編輯：陳慧萍）1140220