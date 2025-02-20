離婚制度擬修正 再婚後不得請求前次婚姻贍養費

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（中央社記者賴于榛台北20日電）行政院會今天通過離婚制度相關草案，修正裁判離婚事由以及贍養費給付，包含夫妻5年內累計分居期間達3年，雙方均可向法院提離婚之訴；另外，修法也明訂，請求贍養費不限於無過失一方或是裁判離婚，以及再婚後不得請求前次婚姻贍養費。

憲法法庭112年3月24日做出112年憲判字第4號判決，指民法第1052條第2項但書規定限制有責配偶訴請離婚，原則上合憲，但重大事由時間持續過長導致個案過苛則牴觸憲法，須2年內修法。行政院會今天討論通過「民法親屬編」部分條文修正草案暨「民法親屬編施行法」第7條之1修正草案，後續將函請司法院會銜送請立法院審議。

此次修法重點包含修正裁判離婚原因、明確夫妻剩餘財產分配、調整贍養費制度，以及修正子女扶養義務及受扶養權利。

裁判離婚原因部分，草案刪除近年離婚訴訟實務少有適用的要件，例如不治惡疾、重大精神病、生死不明3年等事由；另依破綻主義精神，酌予放寬裁判離婚的要件，有責、無責一方皆得請求離婚；草案同時增訂分居一定期間的客觀事實為離婚事由，明訂5年內累計分居期間已達3年者，夫妻之一方得向法院提起離婚之訴。

但草案也增訂公平（苛刻）條款，也就是法院如果認為離婚對於拒絕離婚的一方顯失公平，斟酌一切情事，認為有維持婚姻之必要，得駁回離婚之訴。

贍養費制度部分也有大幅調整，現行規定請求贍養費必須無過失且是裁判離婚，這次則刪除兩個要件，藉以符合消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）意旨，未來請求贍養費將不限於無過失的一方始得請求，也不限於裁判離婚，而是離婚後會生活陷於困難，以及離婚時就業能力已減損或就業機會減少者，也得請求贍養費，避免經濟弱勢的一方，在婚姻結束後受到經濟衝擊。

草案也有但書，前項贍養義務人因負擔贍養義務而不能維持生活，或不能履行其對直系血親之扶養義務者，可減輕或免除其義務。

現行贍養費請求權時效未有明文規定，草案則明定，贍養費請求權自離婚時起2年間不行使而消滅。

而贍養權利人雖然可以請求贍養費，但贍養義務人也有免除或減輕義務的空間，包含贍養權利人對贍養義務人或其直系血親故意為虐待、重大侮辱或其他身體、精神上的不法侵害行為等，或有事實足認給付贍養費對於贍養義務人顯失公平，法院得依贍養義務人的請求或依職權減輕或免除其給付義務。

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此外，贍養費的請求權以及未到期的定期金給付，未來也將因贍養權利人再婚或死亡而消滅。換句話說，再婚後就不得請求前次婚姻贍養費。法務部次長黃世杰在政院會後記者會時解釋，贍養費請求權因再婚而消滅，主要是參考瑞士、德國法例，離婚後讓關係單純化，採取乾淨分手原則。

草案也修正直系血親「尊親屬」及「卑親屬」負扶養義務及受扶養權利的順序為同一順序，以維衡平。（編輯：翟思嘉）1140220