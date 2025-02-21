加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影片／經典賽資格賽首戰南非玩藏球 尼加拉瓜延長賽再見安搶勝
首頁 / 政治

朱立倫：AI戰先解決缺電 轉型非碳家園是趨勢

2025/2/21 13:42（2/21 13:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨花蓮縣黨部21日舉行新春團拜，國民黨主席朱立倫（右）、國民黨立法院總召傅崐萁（左）出席，向黨員拱手致意。中央社記者張祈攝 114年2月21日
國民黨花蓮縣黨部21日舉行新春團拜，國民黨主席朱立倫（右）、國民黨立法院總召傅崐萁（左）出席，向黨員拱手致意。中央社記者張祈攝 114年2月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣21日電）國民黨主席朱立倫今天指出，面對AI戰爭，台灣缺電問題必須先解決，核電延役、轉型為非碳家園是趨勢，國民黨會全力推動。

國民黨花蓮縣黨部今天新春團拜，朱立倫出席致詞指出，國民黨立委落實地方自治完成財劃法修正案、推出80歲以上免巴氏量表、稅收超徵還錢於民等政策法案，不但被民進黨全部反對，還被發起大罷免。

朱立倫指出，「總統賴清德將司法、罷免2把刀放手上，不聽話就辦誰」，不只鬥在野黨，也鬥黨內不同派系的人，相信不只國民黨民意代表感受深，民進黨的立法委員、議員也感受很深。

朱立倫提到，國民黨會持續推動還稅於民、增加該放的國定假日，面對未來AI戰爭必須先解決台灣缺電問題，包括核電延役，設立電力獨立監督委員會，讓台灣從非核家園變成非碳家園。另外，AI基本法、長照基本法也會全力推動。

國民黨立法院總召傅崐萁近日缺席朝野協商赴香港惹議，他會前接受媒體聯訪指出，花蓮去年歷經地震、風災還沒有復甦，中央單位卻放任花蓮自己突破困境，他自費去香港是為花蓮推廣觀光。

傅崐萁強調，身為國會議員，到哪裡都代表國家的政策，國會議員要歡迎世界觀光客走進台灣，「難道賴總統、卓院長敢公然宣布不支持香港觀光客到台灣？」

他指出，身為公眾人物，所有行程都很公開，身為國會議員，是否每個生活行程都要報告，若113席立委都要公布行事曆，願意跟大家一起公開。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

傅崐萁指出，賴總統一手透過行政院長卓榮泰、綠營黨團總召柯建銘希望立法院協商，一手又要推大罷免，就是想拿回五院獨缺的立法院、要罷免立法院長韓國瑜，呼籲賴總統善心善念，好好思索台灣的出路。

花蓮縣長徐榛蔚致詞指出，黨內立委是撐起國民黨最大的力量，罷免傅崐萁們如同剷除朱立倫的左膀右臂，在野黨跟執政黨本該互相制衡、監督，國家絕不能只有1個政黨獨大。（編輯：謝雅竹）1140221

#缺電
#財劃法
#傅崐萁
#民進黨
#立法院
#朱立倫
#花蓮縣
#國民黨
朱立倫
教育部禁3陸校 陸委會：藍綠應一致警惕統戰韓國瑜提4大信念 盼擦亮民主招牌向全世界展示
傅崐萁
傅崐萁出訪香港 民進黨三問質疑代表性、行程不透明傅崐萁證實出訪香港 自費參展盼提振花蓮觀光
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

18
更多編輯台推薦新聞：