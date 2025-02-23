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俄烏戰爭將滿3年 在台烏克蘭人上街訴求國際究責

2025/2/23 17:29
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（中央社記者楊堯茹台北23日電）俄羅斯入侵烏克蘭將於24日滿3年，在台烏克蘭人今天走上街頭要求國際社會究責懲罰侵略者，烏克蘭之聲創辦人申武松表示，期望不會發生烏克蘭遭霸凌到放棄領土，卻仍未能獲得安全保障的情況。

俄羅斯於2022年2月24日全面入侵烏克蘭，「烏克蘭之聲」等在台烏克蘭人民團，下午在莫斯科駐台北代表處對面集會，要求國際社會究責懲罰侵略者。

烏克蘭之聲創辦人、在台韓籍烏克蘭人申武松（Oleksander Shyn）受訪時指出，烏克蘭存在的權利正受到威脅，希望能藉此活動提醒世人，台灣儘管在地球的另一端，仍與烏克蘭站在一起，也希望台灣人能持續支持烏克蘭。

記者詢問，美國總統川普（Donald Trump）近日批評烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）3年來對化解衝突毫無貢獻，指澤倫斯基沒有籌碼，有沒有參與停戰談判根本不重要。

申武松坦言，烏克蘭人感到被美國新政府背叛，希望未來有所改變。澤倫斯基是烏克蘭合法選出的總統、也是統帥，烏克蘭正在戒嚴、無法舉行選舉，在獨裁者威逼下舉辦選舉將置烏克蘭人於危險之中，況且俄羅斯已被獨裁者統治數十年。

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至於烏克蘭擬放棄領土求停戰，申武松指出，「新現實是我們身處利益交換的世界」，必須捨棄一些東西換取幫助，但期望不會發生烏克蘭遭霸凌到放棄領土，卻仍未能獲得安全保障的情況，尤其是核武大國俄羅斯10年內已兩度揮兵，烏克蘭不需要一個定時炸彈。

出席活動的網紅「閩南狼PYC」陳柏源受訪時說，烏克蘭與台灣同樣位處威權政權最前線，當然要站出來挺烏克蘭，也希望更多民主陣營國家能堅定給烏克蘭勇氣。（編輯：林興盟）1140223

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