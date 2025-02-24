評官邸烤肉 朱立倫：賴總統好像只在當賴主席

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（中央社記者劉冠廷台北24日電）總統賴清德昨天在官邸與黨籍立委烤肉餐敘，國民黨主席朱立倫今天說，「賴總統好像只在當賴主席」，只從民進黨的角度出發，沒有考慮全民的福祉；另一個感受就是昨天是賴系與非賴系在較勁、角力，這對台灣來說都不是好事。

賴總統昨天中午在官邸邀請民進黨立委烤肉餐敘，總統府秘書長潘孟安、行政院長卓榮泰與副院長鄭麗君等人出席，51位黨籍立委有6位報備請假，包括蔡其昌、楊曜、劉建國、王定宇、陳素月、陳冠廷。

國民黨今天召開立法實務研討會，朱立倫在受訪時表示，賴總統當賴系的領導人、民進黨主席、中華民國總統，有時候在角色上相當混亂。他昨天看到相關訊息有一個感慨，賴總統好像只在當賴主席，只從民進黨的角度出發，沒有考慮全民的福祉；另一個感受就是，昨天是賴系與非賴系在較勁、角力，這對台灣來說都不是好事。

朱立倫認為，應回歸賴總統是台灣的領導人，從國家的角度思考怎樣是對台灣最有利的，和才是最有利的而不是鬥，或許民進黨想要鬥，鬥一時之氣、鬥一時之利，得到的是民進黨的政治利益，傷害的則是全民福祉。

朱立倫也說，賴總統應多從台灣全體人民的角度，少從民進黨的利益考量去思考。對民進黨的派系之爭，也應少從賴系的角度出發，而是要思考如何對台灣的民主政治、司法公平正義做出發點，否則大家看到的都是「昨日某某某、今日某某某、明日某某某」，民進黨間的派系之爭，傷害台灣的民主、司法。

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國民黨立法院黨團總召傅崐萁則表示，114年是中華民國通過最多中央政府總預算的一年，通俗點的說法就是前年給80元，政府大魚大肉，去年給100元，政府滿漢全席吃夠夠，今年給120元，政府說衛生紙都買不起，結果昨天「大魚大肉」。請民進黨不要演了，應務實做好施政。

此外，國民黨主席預計今天下半年改選，朱立倫被問到若台中市長盧秀燕參選，是否會是大挑戰，朱立倫僅說，盧秀燕到日本訪問，此行想必收穫滿滿、圓滿成功；對盧秀燕來說，最關心的是台中市政，對他來說就將新會期重要的民生議題，與盧秀燕一起做好，至於選黨主席的議題，現在都不是重點，也不是關心的焦點。（編輯：楊蘭軒、楊凱翔）1140224