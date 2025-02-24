性平案處理違失遭糾正 戲曲學院：已依法調查懲處

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（中央社記者許秩維台北24日電）監察委員今天糾正台灣戲曲學院處理教師性侵學生案涉及違失，以及教育部未持續追蹤。台灣戲曲學院回應，已依相關法規進行調查和懲處，涉案的兩名教師都已依法解聘。

監察委員紀惠容、范巽綠今天舉行記者會表示，國立台灣戲曲學院處理教師對未成年學生多起性侵害事件，涉及吃案與學生遭到性侵還被要求道歉等違失，而教育部未持續追蹤，致加害人持續性侵及接觸學生，因此糾正教育部及台灣戲曲學院。

台灣戲曲學院發表聲明指出，對於監察院糾正，學校虛心接受並引以為鑑；校內發生多起校園性別及霸凌事件，當時未依法、依程序妥處，現已依相關法規，進行調查和懲處中。

關於涉案的兩名教師，台灣戲曲學院提到，皆已依法解聘，期望受害學生能得到安慰，學校會持續協助媒合心理諮商，並加強教職員工及學生的性平知能，如專兼任老師須完成2小時性平課程才發聘書，以精進教職員工生的性別平等意識。

台灣戲曲學院指出，有關教師不當管教，學校已訂定「教師及教育人員輔導與管教學生辦法」，依各系教學樣態訂定細則，以規範教師及教育人員，如發生教師管教不當等案件，將依教育部規定召開校事會議，依程序做後續處理。

教育部透過文字回應，台灣戲曲學院李姓教師與王姓教師涉及校園性別事件，均已完成調查，依法解聘且終身不得聘任，已通報涉及性別事件的學校不適任人員資料庫，後續將會同文化部持續關注，阻絕其再有傷害學生的可能性。

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教育部提到，針對此案相關人員疑涉違法（含93年6月性別平等教育法實施前的兒童福利法），損及學生人格權及身心健康，將依法告發，移送檢調偵辦；同時針對此案受害人進行全面普查，並協助受害人進行追訴及心理輔導諮商。

教育部指出，學校處理性平案因程序瑕疵及未釐清案情，遭教育部4次退回，仍未持續妥處，將追究相關疏失，檢討改進學校案件的追蹤督導機制；此校因傳統戲曲教育方式著重訓練，教育部自113年4月組成專案輔導諮詢小組，已入校輔導6次，並建議學校調整指導方式、提供心理支持、加強性平意識等，以強化學習環境安全。（編輯：管中維）1140224