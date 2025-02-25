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聖保羅紀念228講座 謝如欣從藝術看台巴白色恐怖世代

2025/2/25 08:19（2/25 08:51 更新）
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巴西聖保羅僑教中心22日舉辦228紀念專題講座，由台巴藝術文化交流協會會長謝如欣主講「歷史的傷痛：細說台灣與巴西的白色恐怖世代」，吸引當地社會及各年齡層僑胞熱烈參與。（謝如欣提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真 114年2月25日
巴西聖保羅僑教中心22日舉辦228紀念專題講座，由台巴藝術文化交流協會會長謝如欣主講「歷史的傷痛：細說台灣與巴西的白色恐怖世代」，吸引當地社會及各年齡層僑胞熱烈參與。（謝如欣提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真 114年2月25日
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（中央社記者唐雅陵聖保羅24日專電）巴西聖保羅僑教中心近日舉辦228紀念專題講座，由台巴藝術文化交流協會會長謝如欣從電影及藝術文化角度，探討台巴兩地相似的白色恐怖經驗，吸引當地社會及各年齡層僑胞熱烈參與。

謝如欣主講的「歷史的傷痛：細說台灣與巴西的白色恐怖世代」講座22日在聖保羅僑教中心舉行。謝如欣是巴西被壓迫者劇場學會（GESTO）亞洲區代表，對台灣及巴西兩地白色恐怖歷史有深入研究，她以「根在台灣、應許巴西」為核心，探討白色恐怖經驗對當代藝術思潮的影響。

講座開始前，謝如欣先播放具台灣象徵性的歌曲「島嶼天光」，以及第1部獲聖保羅國際影展青睞的台灣虛擬實境短片「無法離開的人」，將台灣與巴西受迫害者共同承受過的殘酷刑求模式做串連，細談台灣的動員戡亂時期臨時條款，與巴西軍政時期發布的5號憲令（ATO-5），如何形成兩地的白色恐怖世代。

講座主持人、巴西台灣同鄉會長莊海定表示，台灣與巴西都曾經歷被迫害的歷史，228不再是單一歷史事件的追思，也是台灣人權進步的象徵；舉辦紀念專題講座為讓海外僑胞透過認識過去悲傷的歷史，避免重蹈覆轍，以追求自由人權保障。

謝如欣表示，巴西正是因為軍政時期的迫害，掀起熱帶主義浪潮、被壓迫者劇場興起，藝術家流亡在外，以音樂、戲劇及新電影傳播人民對自由的渴望，這些熱情的巴西文化因此散播世界，鼓舞各國新一代藝術家重視民主人權思潮。

謝如欣表示，台灣到解嚴後才從「悲情城市」開始拍攝228主題電影，但包括侯孝賢、楊德昌等導演掀起的新電影浪潮，激起影視後輩更加重視這段過去不可說的歷史傷痛。

近年來，謝如欣在巴西陸續舉辦台灣電影展，透過大師級的電影，讓巴西觀眾認識遠在地球另一端的台灣歷史文化，去年更有聖保羅大學（USP）電影系學生為研究侯孝賢系列電影的時代背景，深入撰寫台灣白色恐怖的史觀。

謝如欣也介紹新生代導演徐漢強改編白色恐怖主題電動遊戲拍攝的「返校」，吸引新世代觀眾對歷史的關注；周美玲拍攝第1部以女性思想犯為主題的「流麻溝十五號」，以及鍾孟宏拍攝「餘燼」的目的，重申認識歷史的重要性，進而達到反省與諒解那個世代。

巴西僑胞鞠小卿是白色恐怖受害者，當天在座談會分享自身經歷，她的母親在懷她3個月時被捕入獄，她在1951年出生自桃園龜山監獄生活到4歲，在台灣生活24年後移居巴西超過50年。

鞠小卿表示，這次的講座讓她很感動，她很感恩自己活了下來，講座中提到的「了解歷史、對時代的諒解、與自己和迫害者之間或是對歷史造成的傷痕和解」，正是她這些年的感觸，也希望大家一起祝福台灣及巴西，讓歷史傷痛不再重演。

謝如欣以「餘燼」主題曲「北方來的人」為講座結尾，她認為這首歌相當切合海外移民，數十年前，一群有著不同背景的人，因各種理由從北方來到台灣落地生根，之後的數十年，又有新一代的人們從台灣走到地球另一端的巴西，尋找下一代的應許之地。

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謝如欣強調，在同樣擁有多元混合文化的兩塊土地，不能遺忘的是歷史根源，更不能放棄在世界各個角落對自由、人權平等的追求與吶喊。

講座現場特別準備台灣傳統點心紅豆餅，呼應巴西傳統美食黑豆燉肉（Feijoada）。謝如欣表示，被壓迫者劇場創始者波瓦（Augusto Boal）及其他軍政時流亡的巴西政治犯，在異鄉想念的就是黑豆燉肉，而同為豆類的台式點心，也是海外僑胞解鄉愁的那一味。（編輯：田瑞華）1140225

台巴藝術文化交流協會會長謝如欣22日在聖保羅的228紀念講座，從獲選聖保羅國際影展的白色恐怖VR短片「無法離開的人」，以電影及藝術文化串連，探討台灣與巴西的白色恐怖歷史。（謝如欣提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真 114年2月25日
台巴藝術文化交流協會會長謝如欣22日在聖保羅的228紀念講座，從獲選聖保羅國際影展的白色恐怖VR短片「無法離開的人」，以電影及藝術文化串連，探討台灣與巴西的白色恐怖歷史。（謝如欣提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真 114年2月25日
白色恐怖受害者、巴西僑胞鞠小卿（右）22日在228紀念講座談及自身經驗，期待大家透過講座，和她一樣對台灣及巴西兩個家鄉的歷史傷痛，達到了解、諒解與和解。（謝如欣提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真 114年2月25日
白色恐怖受害者、巴西僑胞鞠小卿（右）22日在228紀念講座談及自身經驗，期待大家透過講座，和她一樣對台灣及巴西兩個家鄉的歷史傷痛，達到了解、諒解與和解。（謝如欣提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真 114年2月25日
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