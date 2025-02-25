曹興誠指中國介入罷免 邱垂正：全力查處境外勢力

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（中央社記者陳俊華台北25日電）聯電創辦人曹興誠近日遭爆料曾有婚外情，他直指幕後黑手是中共國安部。陸委會主委邱垂正今天說，不對個案表達立場，尊重司法機關，盼民眾提高警覺，對於境外敵對勢力與在地協力者合作會全力查處。

力推罷免國民黨立委的曹興誠，遭媒體人謝寒冰爆料曾有婚外情，並公布多張照片。曹興誠日前透過社群媒體發文說，幕後黑手是中共國安部，有人若能提供國安部在台陰謀活動線索，因而破獲國安部在台組織及領導幹部者，他願意提供獎金新台幣1000萬元。

立法院今天進行施政總質詢。邱垂正會前受訪時表示，不對個案表達立場，尊重司法機關，希望民眾要提高警覺，政府也有決心維護國家主權，以及自由、民主、憲政能正常運作，對於境外敵對勢力與在地協力者的合作，都會全力查處。

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媒體詢問，是否有境外勢力的金流介入、影響大罷免。邱垂正說，在反滲透法都有明確規定，如果有滲透行為是受到境外勢力的委託、指示、資助，在台灣違反選舉、罷免期間相關法律規定，就構成反滲透法，相關機關會積極查處。

邱垂正表示，中共統一台灣的政策從來沒有改變，對台滲透、分化作為也一直存在，希望司法機關毋枉毋縱、查辦到底。（編輯：楊蘭軒）1140225