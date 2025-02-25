加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
韓國高速公路工地橋梁坍塌活埋8工人 傳3死5傷
首頁 / 政治

曹興誠指中國介入罷免 邱垂正：全力查處境外勢力

2025/2/25 10:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北25日電）聯電創辦人曹興誠近日遭爆料曾有婚外情，他直指幕後黑手是中共國安部。陸委會主委邱垂正今天說，不對個案表達立場，尊重司法機關，盼民眾提高警覺，對於境外敵對勢力與在地協力者合作會全力查處。

力推罷免國民黨立委的曹興誠，遭媒體人謝寒冰爆料曾有婚外情，並公布多張照片。曹興誠日前透過社群媒體發文說，幕後黑手是中共國安部，有人若能提供國安部在台陰謀活動線索，因而破獲國安部在台組織及領導幹部者，他願意提供獎金新台幣1000萬元。

立法院今天進行施政總質詢。邱垂正會前受訪時表示，不對個案表達立場，尊重司法機關，希望民眾要提高警覺，政府也有決心維護國家主權，以及自由、民主、憲政能正常運作，對於境外敵對勢力與在地協力者的合作，都會全力查處。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

媒體詢問，是否有境外勢力的金流介入、影響大罷免。邱垂正說，在反滲透法都有明確規定，如果有滲透行為是受到境外勢力的委託、指示、資助，在台灣違反選舉、罷免期間相關法律規定，就構成反滲透法，相關機關會積極查處。

邱垂正表示，中共統一台灣的政策從來沒有改變，對台滲透、分化作為也一直存在，希望司法機關毋枉毋縱、查辦到底。（編輯：楊蘭軒）1140225

邱垂正
教部談陸生來台未獲回應 陸委會：對岸沒有善意邱垂正遭指替曹興誠背書 陸委會澄清：通案回應
曹興誠
曹興誠指中國介入罷免 綠：捍衛民主不因此退卻賴總統推國防改革 哈利法克斯論壇主席：台灣安全與全球息息相關
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

19
更多編輯台推薦新聞：