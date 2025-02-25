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國合會辦小學生烹飪比賽 助馬紹爾群島推廣健康飲食

2025/2/25 22:10
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（中央社記者楊堯茹台北25日電）國合會今天表示，國合會首度於馬紹爾群島教育週舉辦「小學生蔬菜烹飪比賽」，6校24名學生不僅將技術團輔導栽種的蔬菜妙手烹調成佳餚，還針對栽種經驗、健康飲食進行簡報。

國合會今天發布新聞稿指出，友邦馬紹爾群島共和國年度盛事「教育週」24日開幕，國合會首度舉辦「小學生蔬菜烹飪比賽」，共有6校24人組隊參賽，馬紹爾教育部長Gerald Zackios試吃，並由馬紹爾教育部專門委員Natalie Nimmer及技術團營養技師李欣庭擔任評審。

國合會說明，「小學生蔬菜烹飪比賽」食材皆為國合會技術團輔導栽種，由校園菜圃提供茄子、小白菜，技術團經營的蘿拉農場（Laura Farm）提供小番茄、胡瓜、空心菜、秋葵等各色蔬菜，鼓勵學生發揮創意，動手烹煮出富有馬紹爾特色的營養料理。

國合會表示，參賽小學生不僅要端出料理，還要針對使用食材、在校園菜圃的種植經驗、料理技巧以及均衡飲食概念進行簡報，最後由Rita小學學生以「蔬菜漁粥」奪冠。

國合會提及，參賽學生力讚比賽讓他們更了解蔬菜，而Natalie Nimmer則向台灣技術團致謝，「幫助學生發展終身技能，也對當地食品有更深體會」。

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根據世衛組織（WHO）報告，近50%馬紹爾民眾每日攝取少於1份蔬菜，遠低於5份的建議量，且92%馬紹爾民眾食用進口食品及加工肉類，導致罹患慢性疾病比率極高。

國合會副秘書長謝佩芬指出，國合會自2021年起在馬紹爾進行促進營養均衡計畫，建置校園菜圃、成立學校食農社團、設立示範廚房、協助改善營養午餐烹飪設備等，以提升馬紹爾學童對蔬菜的認識與接受度。（編輯：蘇龍麒）1140225

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