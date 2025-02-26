民眾黨發布新人事 翟本喬任國家治理學院主任

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（中央社記者郭建伸台北26日電）民眾黨今天發布新人事案，曾任黃珊珊競選總幹事的翟本喬將無給職出任國家治理學院主任。民眾黨發言人吳怡萱表示，黨主席黃國昌聘用人才標準與前黨主席柯文哲一樣，不會因過去的政黨和顏色而有區分。

民眾黨今天召開中央委員會，會後由新聞部主任吳怡萱、文宣部主任李頂立舉行記者會轉述。

吳怡萱指出，中央委員會今天通過新的正副主管名單，包含國家治理學院主任翟本喬、組織發展部副主任李嘉雯、組織發展部副主任吳士廉、社會發展部副主任曾鼎文、社會發展部副主任林志學、文宣部副主任葉郁慧、國際事務部副主任廖偉宏、秘書行政部副主任蔡君婷。

吳怡萱表示，謝謝翟本喬接下無給職的國家治理學院主任，民眾黨會持續廣邀各界賢達，國家治理學院未來將舉辦重要政策議題講座、研討會，藉此作為公共政策討論基礎；一級主管上任後，將於近期舉辦共識營。

由於翟本喬曾有時代力量黨籍，媒體詢問是看中翟本喬什麼專長而聘任為國家治理學院主任，另外翟本喬是否入黨並可能成為黨主席指定的中央委員。

吳怡萱表示，黃國昌聘用人才標準與柯文哲一樣，不會因過去的政黨和顏色而有區分，只要是認同民眾黨價值理念、深化民眾黨論述，都是適合人才；指定中央委員是黨主席權責，需要時間徵詢，若有確切名單會再對外報告，此外，黨部不會回答特定個人入黨資訊。

吳怡萱轉述，黃國昌今天在中央委員會提到，不要懷疑民眾黨要讓國家正常往前進的決心，絕對會把國家利益放在政黨利益之前，面對現在故步自封、完全不溝通的執政黨，雖然很辛苦，但民眾黨會繼續往前努力。

吳怡萱說，黃國昌在會中也呼籲賴政府放下一黨一派之私，在任命重要職位的時候，能夠以更超然態度、更開闊的心胸，包容多元的聲音。

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吳怡萱另補充，重要職位包含NCC委員、大法官人事案等，執政黨應負責任提出優秀人選，但很多人選都被把持，大法官也被賴政府「染綠」，因此希望政府能為國家提出優秀人才。

此外，民眾黨今天公布228一日北高單車路線及騎乘小物，黨公職一行人將於28日凌晨3時從土城看守所出發，清晨6時在關渡宮參拜後一路接力向南，預計於隔天凌晨2時，抵達位於高雄的大義國中終點站。（編輯：翟思嘉）1140226