保障打火弟兄 消防法配套6子法擬6/1同步實施

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（中央社記者高華謙台北27日電）總統賴清德去年11月公布消防法部分修正條文。內政部今天說，針對各消防機關應設專責單位及人員、消防員健檢等方面已研修6項子法，預計今年5月前完成預告，並函請行政院指定消防法修正條文自6月1日起與子法同步實施。

立法院會去年三讀修正通過消防法部分條文，總計增修24條文。在增訂職安專章方面，修法後將由中央成立安全衛生諮詢會，並提出政策建議，並在各級消防機關成立專責單位及人員，擴大基層消防員參與機制，也明定各級政府應優先編列相關預算；各消防機關如有違規情形，將處新台幣3萬元到30萬元罰鍰。

內政部今天部務會報安排消防署報告「消防法各項配套子法進度」，內政部長劉世芳說，總統賴清德去年11月公布修正消防法部分條文，對提升公共安全及消防人員工作安全意義重大，消防署隨即研修子法，預計今年5月前完成預告。

劉世芳說，在預告期會廣納各方意見、完備草案規劃，並配合消防法修正條文施行日期同步生效，從法制面到執行面提供消防人員最完善安全保障。

內政部指出，這次預計訂修6項子法及公告，因應消防法修正規範各消防機關應設專責單位及人員、防護措施訂定及執行、健康檢查及預算編列等，將訂定「消防人員職務安全衛生諮詢會設置辦法」、「消防人員安全衛生教育訓練實施規則」及「特定項目及臨時性健康檢查項目與實施方式公告」，並修正「災害事故調查會設置辦法」。

內政部說，另針對公共安全部分，將完成「一定規模以上之實驗室或倉庫公告」及「危害性化學品範圍、項目與危害風險標示板等級、內容、顏色、大小及設置位置等事項公告」，目前都循法制作業程序辦理中。

針對消防法修正條文施行日期，內政部表示，已函請行政院指定為今年6月1日，屆時這6項子法將與消防法修正條文同步實施。

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內政部強調，除了在法制作業研訂子法外，為強化消防人員工作安全衛生管理作業，消防署也依據行政院所核定的建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫，積極協助地方消防機關建置消防人員安全衛生管理系統、補助後勤照護車、改善消防廳舍環境及補助消防人員健康管理及檢查等，以實質照護消防人員工作安全及保障。

消防署長蕭煥章在內政部部務會報會後記者會說明，針對消防員健檢項目，已與健保署協調，預期3月底前透過大數據分析出消防員特別需要健檢項目並公告，今年起算5年、甚至未來可能都會納入年度預算，目前大約有1500萬元經費，在消防法修正後，也已請縣市編列配合款，針對消防員健檢項目能共同執行。（編輯：林興盟）1140227