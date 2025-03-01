蔡英文開啟爬山魂 帶愛犬朝聖樟之細路

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（中央社記者溫貴香台北1日電）「樟之細路」是台灣3條長距離的國家綠道之一，前總統蔡英文帶著愛犬「樂樂」花了8小時朝聖。她感嘆，如果上次的阿朗壹古道是讓她「走到懷疑人生」，這次的樟之細路就是讓「樂樂」也「走到懷疑狗生」，更具挑戰性。

「樟之細路」以西北部麓山帶的台三線為主軸，起自桃園龍潭至台中東勢，全長230.16公里。

蔡英文上午在社群發文說，上次爬了屏東的阿朗壹古道後，她的爬山魂漸漸地被開啟，有人建議可以到台三線的「樟之細路（Raknus Selu Trail）」走走。

蔡英文2月27日中午從桃園龍潭三坑自然生態公園出發，沿途經大平紅橋、清水坑古道、小粗坑古道，再到新竹關西的十寮山、八寮古道到金廣成文化館，走了4個小時。昨天一早，又繼續從渡南古道、渡船頭、飛鳳古道關西段，也走了將近4個小時。

她說，400年來，桃竹苗台三線沿線的山林古道中，保留了許多當年客家人開墾的歷史遺跡，與原住民生活的人文景觀，也為打造國際級長距步道，奠定了良好的基礎。

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蔡英文說，擔任總統前，一直想要推動「浪漫台三線」計劃。2016年開始規劃「樟之細路」，到實地踏查古道，進行環境整理，再到後續的發掘人文脈絡與生態資源，期待讓這一條自然步道成為文化路徑，串起周邊聚落，也成為回家的路，帶領產業發展，讓年輕人返鄉。

她說，西班牙有朝聖之路，台灣的淡蘭古道、樟之細路與山海圳三條步道，也是登上世界舞台的步道。有機會得空，大家一定要親身走一次，朝聖國際級的台灣之美。（編輯：黃瑞弘）1140301